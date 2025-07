Relembre momentos marcantes da carreira de Preta Gil 

Desde então, passou a ser uma figura relevante na cultura brasileira, com uma série de lançamentos. Admirada por seus sucessos musicais, carisma e engajamento social , Preta teve uma carreira marcada por uma diversidade de ritmos, com canções que transitam entre o pop, o samba e o axé.

Estreia marcante

Família musical

Preta Gil era filha da MPB. Filha de Gilberto Gil e de Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa, ela cresceu rodeada de diversas figuras que são referência no cenário musical brasileiro. Além de conviver com a família, Preta também se apresentava nos palcos frequentemente junto do pai e de seu filho, Francisco Gil.

No dia 26 de abril deste ano, ela fez uma participação especial na turnê de despedida de seu pai, Gilberto Gil, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Ela também lançou canções em homenagem aos familiares, como Meu Xodó, de 2021. A música celebra laços familiares, afetos e os momentos de carinho e cumplicidade.

Principais hits

Além do primeiro, Sinais de Fogo, Preta também brilhou com os hits Só o Amor, Decote, Stereo e Que isso neguinho?.

Carreira transversal

Além de sua participação no cenário musical, Preta também teve trabalhos na televisão, no cinema e no teatro. Ela atuou em novelas, séries e filmes. A artista também foi uma das primeiras no Brasil a entender e utilizar o poder das redes sociais para se conectar com o público.