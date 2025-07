Preta Gil morre aos 50 anos  

Preta teve atuações na música, TV, cinema, teatro e publicidade, além do empreendedorismo digital. @pretagil Instagram / Reprodução

Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 50 anos. A artista estava morando em Nova York, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra câncer de intestino desde maio, doença com a qual foi diagnosticada em 2023. Ela viajava a Washington para realizar tratamento em um centro especializado, quando sentiu-se mal.

A cantora descobriu a doença após exames que diagnosticaram a presença de um tumor adenocarcinoma na porção final do intestino. Ela viajou aos Estados Unidos para o tratamento após a reincidência do câncer em quatro lugares.

Preta Maria Gadelha Gil Moreira é filha de Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha, sobrinha de Caetano Veloso e afilhada de Gal Costa. A artista deixa o único filho, Francisco Gil, e a neta, Sol de Maria.

Fama além do pai

Nascida no Rio de Janeiro, Preta Gil era a terceira filha do cantor e compositor Gilberto Gil. Sua mãe, Sandra Gadelha, conhecida como Drão, foi musa inspiradora de Gil na música Drão, que falava do rompimento do casamento entre os dois.

Preta tinha como irmãos Nara e Marília, filhas de Gil como Belina de Aguiar, Maria e Pedro (morto em 1990), também filhos de Sandra, e Bem, José e Bela, filhos de Gil com a empresária Flora Gil. Era sobrinha de Caetano Veloso por parte da mãe, que era irmã da primeira esposa do artista, Andréa Gadelha.

Preta foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve o único filho, o músico Francisco Gil. Era avó de Sol de Maria, nascida em 2015. Preta namorou os atores Caio Blat, Marcos Palmeira, Paulo Vilhena e o apresentador Marcos Mion.

Ela também foi casada com Rodrigo Godoy, com quem rompeu no período em que tratava o câncer. Preta acusou Godoy de traí-la enquanto ela fazia quimioterapia. O assunto gerou debates na sociedade.

Multiartista

Preta Gil atuou na música, TV, cinema e teatro. Nos últimos anos, também apostou no empreendedorismo digital.

Ela assumiu a carreira como cantora com quase 29 anos, após incentivo de amigas, como Ana Carolina e Ivete Sangalo. O repertório da cantora é composto por canções como Sinais de Fogo, Stereo, Decote, Vá Se Benzer e Cheia de Desejo.

Leia Mais Relembre momentos marcantes da carreira de Preta Gil

Preta Gil lançou o primeiro álbum, o Pret-à-porter, dois anos após o início de sua carreira na música. O trabalho, em um primeiro momento, ficou marcado por uma polêmica. A foto de capa trazia Preta nua. Anos mais tarde, em uma entrevista, Preta revelou que até mesmo seu pai, Gil, achou a foto "desnecessária".

— Meu pai é um sábio. Ele sabia exatamente o que eu iria passar depois. E não deu outra. Eu lancei o disco achando que eu estava abafando, que era bonita e gostosa. E aí veio uma enxurrada de muitas críticas na época, de muito conservadorismo, muito preconceito — disse em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial.

Preta Gil assumiu a carreira como cantora com quase 29 anos. Alex Santana / Preta Gil/Divulgação

Voz contra o preconceito

Passado esse momento inicial, o álbum ganhou destaque pela faixa Sinais de Fogo, uma composição de Ana Carolina e Antonio Villeroy. Preta, então, passou a se apresentar como cantora e ganhou forte identificação sobretudo com o público gay.

A cantora se tornou uma importante voz contra o preconceito, racismo e homofobia. Mais tarde, com a doença, Preta também se tornou uma voz importante na divulgação da prevenção e no diagnóstico precoce do câncer.

Como cantora, Preta lançou outros cinco álbuns. O último deles, Todas As Cores (2017), trouxe as participações de Gal Costa, Pabllo Vittar e Marília Mendonça. Seu projeto Bloco da Preta foi um dos mais bem sucedidos do carnaval carioca.

Como atriz, Preta também participou de muitas novelas e minisséries, como: Ti-Ti-TI, As Cariocas, Cheias de Charme, Pé na Cova, Agora É Que São Elas, Caminhos do Coração, entre outras. Em 2004, apresentou o programa Caixa Preta na Band.

Em 2017, Preta fundou, como sócia-proprietária, a Mynd, em parceria com Fátima Pissarra e Carlos Scappini. A empresa é especializada em música, marketing de influência e entretenimento e atua fazendo gestão de imagem de seus agenciados, além de conexão entre personalidades e marcas para trabalhos publicitários.

A empresa desenvolveu projetos para nomes como Pabllo Vittar, Xamã, Camilla de Lucas, Jessi Alves, Douglas Silva, Pequena Lo, entre outros artistas, atletas e influenciadores. Em 2019, a agência ganhou o Prêmio Caboré, voltado aos profissionais da propaganda.

Preta rompeu paradigmas e estereótipos durante toda sua vida, inclusive se declarando publicamente bissexual.

Diagnóstico de câncer de intestino

Preta Gil foi diagnosticada com câncer de intestino no início de 2023. Na época, realizou sessões de radioterapia e passou por inúmeras cirurgias. A artista também foi submetida a uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Em dezembro de 2023, ela afirmou que estava em processo de remissão da doença, ou seja o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Entretanto, em agosto de 2024, informou que o câncer havia voltado e que foram detectados linfonodos no peritônio — membrana na cavidade abdominal que envolve órgãos como estômago e intestino — e no ureter. Ela também realizou um procedimento para implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

Preta comemorou 50 anos em agosto de 2024. Para marcar a data, ela lançou o livro Preta Gil: Os primeiros 50. Na época, em entrevista ao Estadão, ela se mostrou esperançosa.

— Sou uma pessoa que chega aqui zero traumatizada com o que viveu, tudo serviu de lição pra mim, para poder valorizar ainda mais esses próximos cinquenta. Estou cheia de gás, de ideias, de assuntos, e bora para mais cinquenta que só tá começando.

Cirurgias

No mês de dezembro, Preta anunciou que faria para uma nova cirurgia para a remoção de tumores. Antes, no entanto, a cantora viajou aos Estados Unidos para se consultar com médicos de lá. Foi uma recomendação dos médicos brasileiros que acompanhavam seu caso. O objetivo era alinhar um novo tratamento no pós-operatório, já que a quimioterapia aplicada até então não havia surtido o efeito esperado.

Preta fez a cirurgia no dia 19 de dezembro. O procedimento durou cerca de 18 horas e transcorreu com sucesso, segundo as primeiras informações divulgadas naquele momento. Preta ficou 10 dias na UTI do Hospital Sírio Libanês. Quando foi para o quarto, passou a receber visitas de amigos e parentes e também a se comunicar por meio de seus perfil em redes sociais.

Passou a virada de 2024 para 2025 acompanhada pelo pai, Gilberto Gil, e pela madrasta, a empresária Flora Gil, entre outros familiares. Foi quando foi vista a primeira foto de Preta após a cirurgia.

Ao longo do mês de janeiro, Preta mostrou sua rotina de recuperação dentro do hospital, com fisioterapia e caminhadas, sempre acompanhada por amigos e familiares. No dia 27 de janeiro, ela anunciou que havia colocado uma bolsa de colostomia definitiva.

Em um vídeo, Preta explicou a seus seguidores sua nova condição e como seria o processo de adaptação.

— Está sendo um desafio muito maior, diário. Precisei ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa — disse, na época. Segundo ela, naquele momento, os exames mostravam que ela estava melhorando.

Em 7 de fevereiro, Preta passou por um novo procedimento cirúrgico, dessa vez para corrigir o rompimento de pontos de sutura em uma das cirurgias anteriores. Mesmo internada, durante o processo de recuperação, Preta fez questão que falar sobre o câncer e divulgar informações sobre com o objetivo de diminuir o estigma sobre a doença:

— Um dia muito importante para a gente falar e disseminar informação, que é o mais importante. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no combate ao câncer é o estigma. Esse estigma é algo que foi criado e passado de geração em geração, e até hoje faz com que muita gente não se cuide, não busque ajuda, e tenha preconceito com a doença.

Ela alertou que os estigmas contribuem para que mais pessoas percam a luta contra a doença, culpando também o diagnóstico tardio.

— A gente vai banalizando as coisas. Eu mesma fiz isso no começo, quando comecei a ter os primeiros sintomas. Eu ainda tive sorte, no meu primeiro diagnóstico, de ter um tratamento precoce, e agora também — finalizou.

Volta para casa

A alta do Hospital Sírio Libanês ocorreu no dia 11 de fevereiro, depois de 55 dias. Preta, então, seguiu para sua casa, em São Paulo, para continuar a recuperação e a reabilitação pós cirúrgica.

Após um período em casa, Preta foi liberada pelos médicos para passar o Carnaval, no início de março, em Salvador. Ela esteve no Camarote Expresso 2222, comandado pelo seu pai, Gilberto Gil. Preta também aproveitou para tomar um banho de mar. Ela postou um vídeo do momento nas redes sociais. "Foi melhor do que eu sonhei! Fui liberada pelos médicos a dar um mergulho no mar, e hoje finalmente aconteceu!", escreveu ela.

Na ocasião, ela usava a bolsa colostomia e explicou que a cirurgia feita na região das nádegas ainda a incomodava. "Ainda está em fase de cicatrização. Mas eu esperei muito por esse dia. Estava sonhando no hospital com esse píer especificamente". Preta estava acompanhada por amigos e pela neta, Sol de Maria.

No dia 8 de março, Preta foi internada na UTI do Hospital Aliança Star para tratar de uma infecção urinária. Ela mesma acalmou seus seguidores, com um comunicado nas redes sociais. "Estou sendo bem cuidada e, em breve, estarei em casa", escreveu na época.

Em maio, Preta buscou um tratamento alternativo nos Estados Unidos. Durante uma participação no Domingão do Huck, a artista reconheceu os privilégios em fazer a viagem com esse propósito e manifestou o desejo de voltar ao Brasil curada.

Neste mês, Preta foi homenageada no centenário do jornal O Globo, ao receber o Prêmio Faz Diferença, na categoria Ela. "Ter esse reconhecimento tem um significado muito especial pra mim. Com tudo que tenho vivido, poder usar minha voz para levar informação e encorajar outras pessoas sobre o tratamento do câncer se tornou um propósito de vida. Eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas", escreveu.