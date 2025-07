Preta Gil é velada no Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil começou por volta das 9h35min desta sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. A despedida, que tinha previsão de iniciar às 9h, mas atrasou, ficou aberta ao público até pouco depois das 13h. A cantora morreu no domingo (20), vítima de câncer, nos Estados Unidos.

Após mais de cinco horas de velório, o corpo de Preta Gil deixou o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e seguiu em cortejo pelas ruas do Centro, a bordo de um carro do Corpo de Bombeiros, de acordo com O Globo. O trajeto passa pelo circuito de megablocos da região, batizado com o nome da artista pela Prefeitura na última terça-feira.

O caixão foi carregado por sete bombeiros, pelo cantor Carlinhos Brown e por Francisco Gil, único filho da cantora. A saída do teatro ocorreu por volta das 15h, sob aplausos, balões vermelhos em forma de coração e gritos emocionados de "Preta, eu te amo" de centenas de fãs. O som de um surdo da Mangueira e as músicas "Sinais de Fogo" e "Meu corpo quer você" embalaram o momento. No fim da tarde, o corpo foi levado para cremação no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju.

Um fã-clube também soltou fumaça amarela, em referência a Oxum, orixá de quem Preta era filha.

Emoção

No início do velório, Francisco Gil apareceu emocionando em frente ao caixão. Ele estava com uma mão sobre o rosto de Preta, enquanto fãs passavam pelo corredor montado no interior do teatro para se despedir da artista. As atrizes Malu Mader e Cláudia Abreu também estiveram no velório pela manhã.

Pouco mais tarde, o ator Marcelo Serrado, bastante emocionado, e os cantores Péricles, Thiaguinho (acompanhado de Carol Peixinho), Xanddy e a esposa Carla Perez também se despediram de Preta. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra da Cultura, Margareth Menezes, ficaram juntas alguns minutos em junto ao caixão.

Leia Mais O que é o câncer de intestino grosso, doença que causou a morte de Preta Gil

No início da tarde, Ivete Sangalo apareceu muito emocionada e abraçou Regina Casé. Ambas eram muito amigas da artista. Caio Blat, ex-namorado de Preta, também estava abalado no velório. Muitos familiares e amigos vestiram branco na cerimônia.

Antes das 8h, fãs já faziam fila na Cinelândia para prestar as últimas homenagens a Preta. A prefeitura do Rio montou um caminho com grades para organizar a entrada no Theatro Municipal.

Antes de chegar ao local, o corpo de Preta passou por ruas do circuito dos megablocos, no centro da cidade, onde a cantora costumava reunir fãs durante o Carnaval. Batedores da Guarda Municipal escoltaram o corpo a partir do Crematório e Cemitério da Penitência, na zona portuária.

Último adeus

Alguns fãs madrugaram para chegar ao velório de Preta Gil, como apurou o g1. É o caso da cabeleireira Norma Maria Bessa Pacheco, que saiu de casa antes das 5h com um cartaz que chama a cantora de "guerreira".

— Eu fiz esse cartaz para homenagear ela e o pai, de quem também sou fã. Acompanhei a carreira e sempre ouvia no rádio — disse.

O estudante Tiago da Silva Nascimento acordou ainda mais cedo: às 4h, horário em que saiu de Maricá para chegar a tempo na cerimônia. Ele conta que perdeu a vó para o câncer e explica a ligação com Preta:

— Eu não era fã de carnaval. Gostava por causa dela, das músicas que contagiavam. Sou gay, e ela representava a nossa causa, dos LGBT. Uma mulher que falava a verdade e representa a comunidade. Eu devo isso tudo a ela.

Homenagem de Gilberto Gil

Gilberto Gil compartilhou postagens com foto de infância da filha e outras imagens. Instagram@gilbertogil / Reprodução

Na quinta-feira (24), Gilberto Gil prestou homenagem à filha no Instagram. Ele compartilhou um vídeo em que aparece cantando Vá se Benzer, música de Preta, ao lado dela.

"Sempre tive orgulho de você, filha, e vou ter para sempre", escreveu na legenda da publicação. O vídeo começa com um breve depoimento da artista sobre o pai.

Morte de Preta

Preta Gil morreu no domingo, aos 50 anos, nos Estados Unidos. Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

A artista morreu na noite de domingo (20), aos 50 anos. A cantora estava em Nova York e seguia a Washington para realizar tratamento experimental contra câncer em uma clínica especializada. No entanto, sentiu-se mal e faleceu logo depois.

Leia Mais Relembre momentos marcantes da carreira de Preta Gil

Nascida no Rio de Janeiro, Preta Gil era a terceira filha do cantor e compositor Gilberto Gil. Sua mãe, Sandra Gadelha, foi musa inspiradora de Gil na música Drão (apelido dela), que falava do rompimento do casamento entre os dois.

Luta contra o câncer

Preta foi diagnostica com câncer de intestino em janeiro de 2023, época em que realizou sessões de radioterapia e passou por diversos procedimentos cirúrgicos. No mesmo ano, em dezembro, anunciou que a doença estava em processo de remissão — quando o câncer não é mais detectável por exames físicos, de sangue, imagem ou tomografia.

Apesar disso, em agosto de 2024, o câncer retornou e foram identificados tumores em quatro partes do corpo da cantora. Na época, ela revelou que precisou amputar o reto durante o tratamento.