Pagode do Diferentão, de Dilsinho, tem palco 360º, clima de roda de samba e coro de "gostosão" na estreia em Porto Alegre

Quando as luzes se apagaram e os acordes de Diferentão começaram a ecoar, um verdadeiro mar de celulares levantados se formou na plateia. Todos queriam registrar a chegada de Dilsinho, o próprio "diferentão", que subiu ao palco montado no estacionamento do Estádio Beira-Rio por volta das 19h30min deste sábado (19), dando a largada em seu novo projeto musical.

Com aproximadamente três horas de duração, o show na Capital marcou a estreia do Pagode do Diferentão, que seguirá em turnê pelo país. O projeto leva o nome do álbum lançado por Dilsinho no final de 2023 e que ganhou uma continuação no ano passado, em formato audiovisual.

A proposta do Pagode do Diferentão é oferecer uma experiência mais intimista de apresentação, com o cantor cercado pelo público em um palco mais baixo e em formato 360°. A ideia partiu do desejo do artista de estar mais próximo dos fãs, como ele conta.

— Comecei fazendo rodas de pagode de bairro, aqueles eventos mais intimistas. Depois, as coisas foram acontecendo, fui viajando o Brasil e o mundo, passando por grandes palcos. Acho que, nesse momento da minha carreira, eu precisava estar mais perto do meu público, estar perto dos meus fãs — disse Dilsinho em entrevista concedida a Zero Hora antes do início da apresentação, que teve os ingressos esgotados.

— Não tínhamos a pretensão de transformar o Pagode do Diferentão em evento, mas acabou virando. E graças a Deus o público abraçou demais. Escolhemos começar por Porto Alegre porque esse lugar sempre me recebeu muito bem — acrescentou.

Ansiedade pelo ídolo

As amigas Shayanne Yasmin Silva Goulart e Bruna Soares. Camila Bengo / Agência RBS

O carinho da plateia gaúcha ficou evidente desde o início do evento, que teve os portões abertos às 14h e contou com atrações prévias, como os grupos Chocolate e Novo Extima. Pouco antes do show principal, a auxiliar de veterinária Shayanne Yasmin Silva Goulart, 26 anos, já demonstrava empolgação. Era a primeira vez que assistiria ao ídolo de perto.

— Sou apaixonada pelo Dilsinho. Acho que o jeito autêntico é o que faz com que ele seja esse "diferentão". As músicas, também, pois ele canta muito o amor, a paixão, essas coisas da vida de casal. Eu amo todas — contou Shayanne, que aguardava a apresentação ao lado da amiga, a técnica de enfermagem Bruna Soares, 32.

Paola Alves é fã de Dilsinho, enquanto o marido, Ivan Souza, vai aos shows do cantor para acompanhá-la. Camila Bengo / Agência RBS

Para a auxiliar administrativa Paola Alves, 30 anos, e o marido Ivan Souza, 29, era a segunda vez em um show de Dilsinho. Ela, fã de carteirinha do artista. Ele, nem tanto, mas acompanha a amada.

Paola elogiou o formato do Pagode do Diferentão e celebrou a possibilidade de estar mais próxima do ídolo.

— O outro show que fomos dele foi em um lugar muito maior, com o palco muito mais distante, e a gente não conseguia enxergar direito. Agora, a estrutura permite que a gente realmente curta o show e fique mais perto do Dilsinho, então, vai ser incrível. Eu amo tudo nele, mas principalmente o carisma — disse, revelando altas expectativas para a apresentação.

Pouco ates das 19h30min, horário em que Dilsinho subiu ao palco, a corretora de imóveis Rubia Vieira, 46, e a gerente de imobiliária Luísa Hosback, 38, também demonstravam ansiedade pelo show.

— Estou louca para que ele entre logo, quero ver esse homem — disse Rubia, aos risos.

Luísa Hosback e Rubia Vieira elogiaram a estrutura do evento. Camila Bengo / Agência RBS

— O Dilsinho dispensa comentários, o show dele é maravilhoso. E o evento está muito organizado. Entrada rápida, bebida fácil de comprar, logística de banheiros funcionando bem — completou Luísa, brincando que nem o frio da noite porto-alegrense seria capaz de estragar a energia do Pagode do Diferentão:

— No meio da galera, tomando uma cerveja, dá até calor.

"Lindo, tesão, bonito e gostosão"

Quando finalmente subiu ao palco, Dilsinho não economizou hits. Logo nos primeiros minutos, emendou alguns dos principais sucessos da carreira, com canções como Onze e Pouquinho e Pouco a Pouco, além de Diferentão, responsável pela abertura da apresentação.

Ao anunciar Sou Pagodeiro, versão de Love Yourself, de Justin Bieber, Dilsinho fez um pedido direto:

— Essa é a música que eu quero ouvir mais alto hoje!

A resposta foi um coro uníssono, que seguiu forte no bloco das releituras, com o artista interpretando clássicos do samba e do pagode. Entraram no repertório canções como Fatalmente, de Rodriguinho, Amanhã, do Sorriso Maroto, e Fã de Carteirinha, do Pixote.

O público respondeu com empolgação, e alguns casais até arriscaram fazer um pézinho. Até que um coro se elevou em meio à plateia:

— Lindo, tesão, bonito e gostosão!

Tímido, Dilsinho riu e agradeceu os elogios calorosos, que volta e meia ressurgiam em gritos solitários de "gostoso" ou "lindo". Trata-se do carinho "diferentão" do público porto-alegrense — que, para o artista, é um dos mais especiais do país.