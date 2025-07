Ozzy mostrou rotina familiar em reality: relembre polêmicas

O músico Ozzy Osbourne , vocalista da banda Black Sabbath e conhecido como o "Príncipe das Trevas", que morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22), compartilhou a rotina junto da família no reality The Osbournes , transmitido entre os anos 2002 e 2005.

Reality show

Os episódios mostravam Ozzy, a esposa, Sharon , e os filhos Jack e Kelly. A outra filha do casal, Aimee , decidiu não participar do programa.

Durante participação no podcast Howie Mandel Does Stuff, Sharon afirmou que foi "muito difícil" aceitar a decisão da filha de ficar de fora:

— Viajávamos por todo o mundo, fazíamos um milhão de coisas e Aimee não fazia parte disso. Isso me fez sentir péssima porque não tinha toda a minha família — disse.

Ozzy Osbourne deixou claro que jamais retomaria o projeto que fez tanto sucesso na televisão. Kelly Osbourne afirmou que o reality teve um "efeito negativo enorme" em sua saúde mental , de acordo com o portal Consequence .

Durante a gravação do programa, Ozzy lidava com problemas com alcoolismo e drogas. Segundo a esposa, ele estava sob efeito de substâncias "em todos os episódios da série". Ela disse ainda que o marido "nunca assistiu um episódio sequer", conforme o site NME.