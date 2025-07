Oruam se envolve em confusão com policiais durante operação no Rio de Janeiro

Oruam foi preso em fevereiro por ter abrigado um foragido da Justiça em sua casa, mas foi solto. JOSE LUCENA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

O rapper Oruam voltou a se envolver em polêmica com as autoridades. Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusam o artista de atirar pedras contra uma viatura na noite de segunda-feira (21), quando os agentes cumpriam mandado de busca e apreensão contra um adolescente que estaria na casa do rapper.

O alvo dos policiais era suspeito de atuar como segurança de Edgar Alves de Andrade, traficante conhecido como Doca e apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV), segundo o g1. Ele estaria na casa de Oruam, na zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de segunda.

O adolescente de 17 anos e Oruam — que não era alvo de mandados — foram abordados no momento em que saíam da casa do artista. Quando o menor era conduzido à viatura, os policiais foram atacados com pedras. Em meio à confusão, ele conseguiu escapar e Oruam o acompanhou. O rapper deve ser indiciado por quatro crimes, de acordo com o chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi.

— Como já era quase madrugada, obviamente nós não poderíamos entrar na residência dele. Ficamos ali esperando a movimentação. Ele saiu da casa e, já em via pública, foi feita a abordagem — detalhou Curi em entrevista ao Bom Dia Rio, da Globo.

Na sequência, os policiais entraram na residência de Oruam e prenderam um suspeito de ter atirado as pedras contra a viatura. O homem, cuja identidade não foi revelada, foi autuado em flagrante por resistência, desacato, lesão corporal e dano ao patrimônio público.

Um policial ficou ferido durante a confusão. Após o ocorrido, Oruam postou um vídeo nas redes sociais em que afirmava estar no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, e que "mais de 20 viaturas" foram até a casa dele.

— Oruam viu da varanda da casa dele e começou a tacar pedras em cima dos policiais. Acertaram a viatura e machucaram o policial que acompanhava o Moysés (Santana, delegado da DRE) — afirmou Curi.

O artista também compartilhou vídeos em seu perfil no Instagram, por meio dos stories (que desaparecem após 24 horas), mostrando alguns momentos da confusão. Em alguns registros, é possível ver pessoas atirando pedras contra os policiais.

Indiciamento

Curi afirmou que Oruam deverá responder por seis crimes após a confusão:

Associação para o tráfico de drogas

Tráfico de drogas

Lesão corporal

Resistência qualificada

Dano ao patrimônio público

Desacato

— Ele está sendo indiciado, no dia de hoje, por associação para o tráfico de drogas, por ligação direta dele com a facção criminosa Comando Vermelho. Após esse evento, ele fugiu e se escondeu no Complexo da Penha. Gravou um vídeo que é uma confissão — declarou em entrevista à Globo.

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos, 25 anos, é considerado um dos principais nomes no cenário do funk e trap nacional. Somente no Spotify, o carioca soma mais de 13 milhões de ouvintes. Nas músicas, Oruam costuma falar sobre ostentação, sexo, a vida em comunidades e o pai, o traficante Marcinho VP.

O cantor já colaborou com nomes como Chefin, MC Ryan SP, MC Daniel, Xamã e Ludmilla, além de ter integrado, em 2022, o Poesia Acústica 13, um dos principais projetos do rap nacional. Oruam assinou contrato com a Mainstreet Records, gravadora criada pelo rapper Orochi.

O gosto por ostentação do rapper ultrapassa as letras das músicas. Ele já foi visto em um carro avaliado em R$ 2,6 milhões, comprou um gato da raça Savannah F1, que pode custar até R$ 120 mil, e costuma compartilhar nas redes sociais a convivência com cantores, jogadores de futebol e outras personalidades famosas. Oruam já publicou diversas fotos com Neymar, que recentemente voltou ao Santos.

Apesar de nunca ter convivido com o pai, Oruam já declarou publicamente a admiração por ele. Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, está preso desde 1996. No ano passado, o rapper subiu no palco do festival Lollapalooza usando uma camiseta com o rosto do familiar e a palavra "liberdade".