"Mutante genético": pesquisa mostrou por que Ozzy Osbourne conseguiu resistir ao excesso de álcool e drogas pesadas

De acordo com uma pesquisa publicada em 2019, conduzida pelo laboratório Knome Inc., de Cambridge, nos Estados Unidos, Ozzy Osbourne apresentava uma mutação genética rara, nunca vista antes.

E foi com a ajuda dessa formação de seu DNA que o roqueiro teria sobrevivido a um estilo de vida desregrado — segundo afirma o estudo parcialmente divulgado pelo jornal New York Post .

"Ozzy é um mutante genético", escreveu o pesquisador Bill Sullivan no livro, intitulado Prazer em Conhecer-me: Genes, Germes e as Forças Curiosas que nos Tornam quem Somos, com edição do selo National Geographic.