Morre o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", diz comunicado divulgado por familiares no Instagram .

O príncipe das Trevas

Sua trajetória artística transformou-o em um dos ícones mais influentes do rock, conhecido tanto por sua música quanto por sua personalidade excêntrica. Osbourne integrou o Black Sabbath desde sua formação, em 1968, até 1979, quando foi demitido devido ao abuso de álcool e drogas. Nesse período, gravou álbuns considerados fundamentais para o metal, como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971) e Sabbath Bloody Sabbath (1973).

Após deixar a banda britânica, ele iniciou uma bem-sucedida carreira solo com o disco Blizzard of Ozz (1980), lançando ao todo 13 álbuns de estúdio e emplacando sucessos como Crazy Train, Mr. Crowley e No More Tears.