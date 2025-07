Morre Chuck Mangione, trompetista e autor de "Feels So Good", aos 84 anos

Chuck Mangione, trompetista e compositor norte-americano conhecido pelo hit Feels So Good , morreu aos 84 anos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (24) por meio de um comunicado da família. A causa da morte não foi informada.

Com uma carreira de mais de 60 anos dedicada ao jazz , Mangione se destacou pela sonoridade suave do flugelhorn, instrumento que se tornou sua marca registrada.

Feels So Good

O maior sucesso da carreira veio em 1978, quando a faixa Feels So Good atingiu o primeiro lugar na parada Easy Listening da Billboard, consagrando Mangione internacionalmente. O álbum homônimo também teve grande repercussão e ajudou a popularizar a fusão entre jazz e música pop .

Natural de Rochester, no estado de Nova York, Mangione é considerado uma das figuras mais importantes da cena cultural da cidade.

Em 2012, foi incluído no Hall da Fama da Música de Rochester , reconhecimento pelo impacto duradouro de sua obra.

Além da carreira como artista solo, Chuck Mangione colaborou com grandes nomes da música e também teve passagens marcantes pela televisão, incluindo participações na trilha sonora da série King of the Hill, onde chegou a ser retratado como personagem.