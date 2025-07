Morre aos 99 anos o compositor Alan Bergman

Bergman nasceu no Brooklyn em 1925. VALERIE MACON / AFP

Alan Bergman, renomado compositor americano que colaborou com artistas como Barbra Streisand e Frank Sinatra, faleceu nesta quinta-feira (17) em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 99 anos. As informações são da Folha de S. Paulo.

Ao lado de sua esposa e parceira artística Marilyn Bergman, com quem formou uma das duplas mais premiadas da música, conquistou Oscar, Grammy e Emmy ao longo de seis décadas de carreira.

Alan e Marilyn escreveram mais de 300 canções e trabalharam com compositores de prestígio como Michel Legrand, John Williams, Quincy Jones e James Newton Howard. Entre suas obras mais conhecidas estão The Way We Were, The Windmills of Your Mind e In the Heat of the Night.

O casal foi indicado ao Oscar 13 vezes, vencendo em três ocasiões: por The Windmills of Your Mind (1968), do filme Thomas Crown: A Arte do Crime; por The Way We Were (1973); e pela trilha sonora de Yentl (1983), estrelado por Streisand. Em 1983, tornaram-se os primeiros compositores a emplacar três das cinco canções indicadas ao Oscar de melhor canção original.

Além disso, receberam 11 indicações ao Grammy, com destaque para as músicas The Way We Were e The Summer Knows, ambas interpretadas por Streisand, e Nice 'n Easy, com Sinatra. Também conquistaram quatro prêmios Emmy, incluindo trilhas para Queen of the Stardust Ballroom (1975) e o especial Ordinary Miracles (1995), dedicado a Streisand.

Leia Mais Morre Roberto Servitje, cofundador da multinacional mexicana de panificação Bimbo

As composições dos Bergman foram interpretadas por grandes nomes da música, como Ray Charles, Fred Astaire, Neil Diamond, além de Streisand e Sinatra. Após a morte de Marilyn, em 2022, Alan continuou ativo: em 2024, colaborou com uma canção para o musical Beverly Johnson: In Vogue.

Nascido no Brooklyn em 1925, Alan Bergman estudou na Universidade da Carolina do Norte e concluiu mestrado em música na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Conheceu Marilyn por meio do trabalho e casou-se com ela em 1958. Em 2007, lançou seu primeiro álbum como cantor, Lyrically, Alan Bergman, com interpretações de suas próprias letras.