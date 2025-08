Marisa Monte confirma show com orquestra ao vivo em Porto Alegre

Artista se apresenta na Capital em dezembro. Leo Aversa / Divulgação

Com a proposta de unir o popular ao erudito, a cantora Marisa Monte anunciou neste domingo (27) a Turnê Phonica, que vai percorrer Porto Alegre e outras cinco capitais brasileiras. A artista carioca estará acompanhada da sua banda e de uma orquestra sinfônica composta por 55 músicos, que serão responsáveis pela interpretação do repertório de Marisa.

Com 60 artistas no palco, o show na capital gaúcha encerra a turnê da cantora, no dia 6 de dezembro, marcado para o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Marisa Monte estará acompanhada pelo maestro André Bachur na regência da orquestra, formada por músicos selecionados a partir dos melhores conjuntos do país.

— Ao longo dos anos, tive algumas chances de cantar com orquestras, tanto no Brasil quanto no Exterior. Foram experiências extraordinárias, emocionantes e inesquecíveis. A interação entre os músicos no palco, a complexidade dos arranjos e a combinação de técnica com a emoção fizeram desses concertos experiências verdadeiramente mágicas — afirma Marisa.

Já o maestro André, que é regente-adjunto da Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo, prepara o espetáculo como uma "experiência marcante", tanto para o público quanto para os músicos que estiverem no palco.

— O encontro entre Marisa e a Orquestra Sinfônica promete, mais uma vez, uma energia arrebatadora, repleta de ritmos, cores e nuances musicais. Levar esse espetáculo tão especial a diferentes cidades do Brasil é um verdadeiro privilégio, e acredito que cada apresentação será única, emocionante e inesquecível para todos nós.

A Turnê Phonica será aberta em Belo Horizonte, no dia 18 de outubro, no Parque Ecológico da Pampulha. Durante o mês de novembro, Marisa Monte, a banda e a orquestra percorrem Rio de Janeiro (dia 1º, na Brava Arena Jockey), São Paulo (dia 8, no Parque Ibirapuera), Curitiba (dia 15, na Pedreira Paulo Leminsky) e Brasília (dia 29, no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano).

Serviço

O que: Turnê Phonica — Marisa Monte & Orquestra ao vivo

Onde: Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Av. Lourenço da Silva, 255, Praia de Belas)

Quando: 6 de dezembro. Horário ainda não foi divulgado.