Kanye West anuncia show no Brasil em novembro

O rapper será headliner do primeiro dia do festival Urban Movement, em 29 de novembro em São Paulo. Ainda não há informações sobre o local, os preços dos ingressos ou a abertura das vendas.

Nas redes sociais, Ye informou que o público já pode se cadastrar no site Ye No Brasil para receber atualizações sobre o evento e ter acesso à pré-venda.

Além do Brasil, o rapper também confirmou apresentações na Coreia do Sul, China e Eslováquia, todas previstas ainda para o mês de julho.

Ye não se apresenta no Brasil desde 2013, quando participou do festival SWU. Antes disso, passou pelo país em 2008, como atração do Tim Festival, com shows em São Paulo e no Rio de Janeiro.