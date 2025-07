Caso Diddy: saiba por quais crimes o rapper foi declarado culpado e por quais foi inocentado

Diddy está preso desde setembro de 2024. ANGELA WEISS / AFP

Sean "Diddy" Combs, 55 anos, foi condenado pelos crimes que envolvem transporte para fins de prostituição. A pena pode chegar a 20 anos de prisão.

Na decisão, anunciada nesta quarta-feira (2) no tribunal em Nova York, nos Estados Unidos, o rapper também foi absolvido de acusações mais graves, que citavam tráfico sexual e conspiração para extorsão (entenda a seguir).

— Temos um veredicto — anunciou o porta-voz Arun Subramanian, no tribunal, logo após o início das deliberações desta quarta. O juiz ainda irá determinar a sentença para o magnata.

Acusações contra Diddy e a decisão do tribunal:

Conspiração para extorsão: inocentado . A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência.

. A acusação mencionava o fato de o rapper operar uma empresa criminosa que auxiliava o tráfico sexual, além da distribuição de ilícitos e incentivo à violência. Tráfico sexual de Cassie Ventura: inocentado . A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.

. A ex-namorada do rapper o acusava de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção. Transporte para fins de prostituição, envolvendo Cassie Ventura: o rapper foi considerado culpado.

Tráfico sexual do caso envolvendo Jane: inocentado . Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.

. Diddy era acusado de tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção. Transporte para fins de prostituição envolvendo Jane: o rapper foi considerado culpado.

O julgamento de Diddy, que começou em maio, foi composto por oito homens e quatro mulheres, e levou quase dois meses para chegar a um veredicto.

Sean Combs, que está preso desde setembro de 2024, se declarava inocente de todas as acusações.

Conforme informações da BBC, que acompanha o júri in loco, o rapper ouviu as decisões sem esboçar quaisquer reações, apenas olhando para a frente.

Segundo informações da agência Reuters, após a decisão, Combs ajoelhou-se diante de uma cadeira no Tribunal.

"Vou para casa logo", disse ele.

Ainda não há informações sobre a sentença aplicada ao rapper.

Quem é Sean "Diddy" Combs?

Sean Combs é uma figura influente no hip hop. ANGELA WEISS / AFP

Nascido em 4 de novembro de 1969, no Harlem, em Nova York, Sean John Combs, mais conhecido como Diddy, é uma figura influente no hip hop e magnata do setor musical.

Ele é considerado o mentor por trás da transformação do hip hop como renomado gênero musical. Diddy começou sua carreira na música em 1990, como estagiário na Uptown Records, onde chegou a se tornar diretor.

Em 1991, ele promoveu um jogo de basquete e um show de celebridades no City College, em Nova York. Uma confusão no evento, que estava superlotado, causou nove mortes. O episódio gerou uma série de processos judiciais, culpando Diddy pela contratação de segurança inadequada.

Ele foi demitido da Uptown e fundou sua própria gravadora, a Bad Boy Records. A partir daí, ele teve rápida ascensão ao topo do hip hop, com uma parceria com aquele quem considerou como o seu discípulo, The Notorious B.I.G.

Ao longo da carreira profissional, Diddy assinou diversos contratos importantes e colaborou na produção de artistas como Mary J Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey e Boyz II Men.

Vencedor do Grammy, estreou como cantor com o single Can't Nobody Hold Me Down. O rapper também construiu uma fortuna a partir de empreendimentos no ramo de bebidas alcoólicas.

Relembre o início das acusações

A Promotoria de Nova York alegava que, durante décadas, Diddy "abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações".

Segundo o documento utilizado na acusação, ele usava seu império musical e sua influência para atingir os objetivos. O promotor Damian Williams disse à imprensa estrangeira que Diddy construiu um esquema com base em violência para obrigar mulheres a "longas relações sexuais com garotos de programa".

O esquema utilizava de drogas como ecstasy, GHB (chamada de "droga do estupro") e cetamina para controlar as vítimas. Em muitos momentos, os abusos eram filmados e, supostamente, incluíam até mesmo imagens de agressões físicas.

Durante todo o período que antecedeu o julgamento, o advogado Marc Agnifilo reiterou a inocência do artista, e classificou as condições de sua prisão como "desumanas".

Outros famosos, como Justin Bieber, Ashton Kutcher, Jay-Z, Jennifer Lopez e Mariah Carey foram associados às polêmicas de P. Diddy. Nenhum envolvimento direto de terceiros foi confirmado.

Processo envolvendo Cassie Ventura

Em novembro de 2023, Cassandra Ventura, entrou com um processo contra ele. Ela acusou o artista de agressão sexual, agressão física e tráfico sexual.

Os dois viveram um relacionamento entre 2007 e 2018. O namoro começou quando ela tinha 19 anos e ele, 37. Na época, ela assinou contrato com a gravadora Bad Boy Records, de Combs. A cantora alega ter vivido um relacionamento tóxico com o rapper e afirma que foi obrigada a participar de atos sexuais não consentidos.

Outras denúncias

Após as declarações de Cassie, outras vítimas vieram a público e acusaram o músico de crimes diversos. A primeira entre as novas denúncias foi feita ainda em novembro, por Liza Gardner. Ela alegou ter sido estuprada pelo músico e o amigo dele, Aaron Hall, em 1991.

Em dezembro, mais uma acusação, feita de forma anônima: uma mulher afirmou que, em 2003, quando tinha 17 anos, foi estuprada por Puff Daddy e Harve Pierre, ex-presidente da gravadora Bad Boy Records.

Já em 2024, no final de fevereiro, o cinegrafista Rodney Jones, ex-funcionário de Combs, entrou com um processo de 105 páginas contra o artista. Na queixa, ele relata ter sido assediado sexualmente por Diddy e seus associados.

Advogado de Cassie Ventura se pronuncia após decisão

O advogado de Cassie Ventura, Douglas H. Wigdor, se pronunciou após o veredicto no tribunal.

“Todo esse processo criminal começou quando nossa cliente Cassie Ventura teve a coragem de apresentar sua queixa civil em novembro de 2023”, disse Wigdor em comunicado para revista "Variety".

Ele ainda elogiou Cassie por demonstrar força no depoimento e apresentar as acusações que resultaram ao caso.