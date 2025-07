“Foi um fenômeno como mulher gaúcha”: velório de Mary Terezinha reúne família, amigos e fãs em Porto Alegre

Familiares, amigos e fãs de Mary Terezinha estão reunidos, nesta terça-feira (1º), no Cemitério Ecumênico João XXIII, na Sala Cerimonial Premium, onde o corpo da artista está sendo velado.

A cantora morreu nessa segunda-feira (30), aos 79 anos, de causas naturais. Ela deixou dois filhos, o oficial de justiça, Alexandre Teixeira, 57 anos, e a empresária Liane Teixeira, 49. Ambos fruto do relacionamento de Mary com Teixeirinha.

No espaço dedicado para a última despedida da cantora e acordeonista, um telão foi instalado atrás do caixão, passando slides de fotos de diversos momentos da prestigiada carreira da musicista.

Ao fundo, nas caixas de som, podem ser ouvidos sucessos na voz da cantora . Uma despedida emocionante, celebrando o legado da artista, que foi uma instrumentista pioneira no Estado.

— No domingo, a gente sentou, conversou, demos risada e brincamos — recorda Liane. — Ela foi um fenômeno como mulher gaúcha, levando o nome do Rio Grande do Sul para muitos lugares. Uma pioneira. Ela não tinha medo de nada, sabia dizer não e não tinha medo disso.