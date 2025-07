Festival Turá anuncia atrações de sua segunda edição em Porto Alegre

Ney Matogrosso está entre as atrações confirmadas do festival. Marcos Hermes / Divulgação

O Festival Turá divulgou nesta quinta-feira (10) as atrações de sua segunda edição em Porto Alegre. O evento voltará a ser realizado no Anfiteatro Pôr do Sol, nos dias 25 e 26 de outubro.

Desta vez, o Turá receberá 23 atrações, incluindo nomes consagrados da música brasileira. É o caso de Ney Matogrosso, com badalado show Bloco na Rua. Quem voltará após um bom tempo é o BaianaSystem — grupo que não vem à Capital desde 2018 e é um dos mais pedidos pelo público gaúcho.

Alcione retorna com a turnê que celebra seus 50 anos de carreira, enquanto Nando Reis preencherá o anfiteatro com hits e participação de seu filho Sebastião Reis.

Mano Brown irá combinar sucessos de Racionais MC's e de sua carreira solo, enquanto Silva apresenta o show de seu disco mais recente, Encantado (2024). Direto de São Gonçalo (RJ), Os Garotin será garantia de muito suingue com sua mistura de R&B, soul e MPB.

Entre as atrações locais, haverá o poeta: Armandinho. Fresno apresenta a turnê Eu Nunca Fui Embora. O time é completado por Ultramen, Cachorro Grande e Dingo.

“A alma do Turá é justamente essa mistura. Em dois dias, a gente tenta representar ao máximo a riqueza da música brasileira. E o legal do festival é isso: você vai ver aquele artista que ama, mas também vai se encantar com algum artista que talvez nunca tenha escutado. Quem vem para o Turá entende que é um espaço de descoberta, troca e conexão com a nossa cultura”, garante Maitê Quartucci, head de shows nacionais da T4F, em nota.

Nos intervalos entre os shows, o palco será tomado por DJs de algumas das festas de Porto Alegre: Blow Up por Claus Pupp & Mely Paredes, Neue por JP Florence, Tieta por Joelma Terto, Cadê Tereza? por Nanni Rios, BoomRap por Milkshake, Beco por Schutz & Akeem, além de Espartano por Johnny 420 e Cortex por Gilzerax.

Por fim, também será tempo de Carnaval no Turá, com os blocos Não Mexe Comigo e Turucutá.

Edição adiada

O Turá estreou em Porto Alegre em novembro de 2023, reunindo mais de 20 mil pessoas em dois dias. O retorno estava previsto para maio de 2024, mas acabou sendo adiado por conta da enchente que atingiu o Estado.

Conforme a organização, os ingressos adquiridos para 2024 terão validade para 2025, sem necessidade de atualização ou troca. Aqueles que adquiriram ingresso para um dia específico podem realizar a troca para a outra data, caso queiram, fazendo a solicitação pelo site do festival até 30 de julho.

"De acordo com a política de ingressos, divulgada desde o anúncio do adiamento do festival, a opção do reembolso foi disponibilizada para todos os clientes entre os dias 27 de julho de 2024 e 6 de agosto de 2024", completa a organização em comunicado.

Atrações confirmadas para 25 de outubro (sábado)

BaianaSystem

Alcione

Armandinho

Fresno

Os Garotin

Ultramen

Neue por JP Florence

Cortex por Gilzerax

Tieta por Joelma Terto

Espartano por Johnny 420

Bloco Não Mexe Comigo

Atrações confirmadas para 26 de outubro (domingo)

Ney Matogrosso

Nando Reis

Silva

Mano Brown

Cachorro Grande

Dingo

Blow Up por Claus Pupp & Mely Paredes

Cadê Tereza? por Nanni Rios

BoomRap por Milkshake

Beco por Schutz & Akeem

Bloco Turucutá

Ingressos

Avulsos (para um dos dias de evento): a partir de R$ 230 (meia-entrada, primeiro lote).

a partir de R$ 230 (meia-entrada, primeiro lote). Passaporte (para os dois dias de evento): a partir de R$ 360 (meia-entrada, primeiro lote).

Pontos de venda

Online (com taxa de conveniência) : www.festivaltura.com.br/poa

: Bilheteria oficial (sem taxa de conveniência): Laboratório da Luz (Rua Regente, 377 - Petrópolis - Porto Alegre), de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h