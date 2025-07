Famosos lamentam a morte de Preta Gil nas redes sociais: "Lutou com dignidade e coragem"

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil. Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família. Assim que possível, divulgaremos informações sobre as despedidas."

"Obrigado por tudo, minha amiga! Você foi uma das primeiras pessoas a me acolher e me incentivar. Foi e sempre será parte da minha vida e da minha história. Eu amo você. Obrigado. Obrigado. Obrigado."

Anielle Franco , ministra da Igualdade Racial do governo federal, escreveu em uma publicação com a imagem de Preta ao lado de Marielle Franco:

"Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira. Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança. Sua força, sua luz, sua alegria de viver, mesmo nos dias difíceis, sempre foram uma inspiração pra mim. Você lutou com dignidade e coragem. Descaaaansa, meu amor. Te levo pra sempre no meu coração!"