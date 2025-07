Esposa de Arlindo Cruz rebate notícias falsas sobre morte do sambista: "Especulação barata, nojenta"

Babi publicou o vídeo na modalidade stories do Instagram.

A esposa de Arlindo Cruz , Babi Cruz, fez uma publicação nas redes sociais reforçando que o sambista está vivo e repudiando especulações sobre o estado de saúde do músico.

— Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta , sem escrúpulo — disse.

Babi publicou o vídeo nos stories do Instagram, modalidade que some após 24 horas de publicação.

— Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes — exclamou — Ele não morreu!

Estado de saúde

Diversas declarações foram dadas ao longo de julho pela esposa do cantor. Referência no pagode e samba, Arlindo chegou a ter alta médica no mês passado, mas, conforme a família, a instalação dos equipamentos de home care não foi concluída a tempo. Dias depois, apresentou uma leve piora.