Em volta aos palcos, Oasis dedica música a Diogo Jota, atacante do Liverpool que morreu em acidente

Durante o primeiro show da turnê de retorno do Oasis , realizado em Cardiff, no País de Gales, nesta sexta-feira (4), os irmãos Liam e Noel Gallagher prestaram homenagem ao jogador português Diogo Jota , que morreu em um acidente de trânsito na Espanha na quinta-feira (3).

Foi a primeira vez que os irmãos Gallagher subiram juntos ao palco após mais de 15 anos da separação do Oasis. A banda dedicou ao futebolista a música Live Forever (viver para sempre, em tradução livre), transmitindo uma foto de Diogo no telão e do irmão, André Silva, no telão.

Diogo tinha 28 anos e era atacante do Liverpool, da Inglaterra, e da seleção portuguesa. Ele estava acompanhado do irmão, o jogador André Silva, de 25 anos, que também morreu. O incidente ocorreu às 00h30min, horário local, em uma rodovia perto da cidade de Zamora, na Espanha, quando o veículo saiu da estrada e pegou fogo.

Nas redes sociais, os fãs do Oasis aplaudiram a atitude. Liam e Noel são torcedores do Manchester City, clube da cidade natal dos irmãos. Músicas da banda, inclusive, foram adotadas como hinos da torcida. No ano passado, o City lançou uma camisa em homenagem à banda, recriando a capa do álbum Definitely Maybe para o anúncio.