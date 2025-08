Dona Jacira, mãe de Emicida e Fióti, morre aos 60 anos

A mãe do rapper Emicida e do produtor musical Fióti, Jacira Roque Oliveira, morreu aos 60 anos nesta segunda-feira (28), em São Paulo. A informação foi confirmada pela família e a causa da morte não foi divulgada.

"Mãe, avó, escritora, compositora, poeta, artesã e formada em desenvolvimento humano, como gostava de ser reconhecida. (...) Esse legado será levado adiante por sua família e todas as pessoas que tiveram sua vida impactada e transformada por sua presença de cuidado, amor, luz e fé neste plano", diz a nota publicada nas redes sociais.

Dona Jacira nasceu e cresceu no Jardim Ataliba Leonel e no Jardim Cachoeira, periferias da zona norte de São Paulo. Sua infância foi difícil, sendo internada em um convento ainda menina e se casando aos 13 anos. Após a separação do marido, criou os quatro filhos sozinha.