De bandeira do Grêmio à volta do Black Sabbath: relembre as passagens de Ozzy Osbourne por Porto Alegre

Em 2011, Ozzy Osbourne se enrolou em bandeira do Grêmio durante show no Gigantinho. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Nesta terça-feira (22), o mundo dá adeus ao Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne, que morreu aos 76 anos. O lendário vocalista do Black Sabbath é reconhecido não somente por cunhar a vertente mais mordaz do rock'n'roll, o heavy metal, como também pelas polêmicas.

Os porto-alegrenses puderam ver de perto a irreverência do artista. Ozzy realizou quatro apresentações na capital gaúcha, sendo duas delas com o Black Sabbath. Abaixo, relembre como foram as passagens do Príncipe das trevas por Porto Alegre.

2011 | Show solo no Gigantinho

A primeira apresentação de Ozzy Osbourne em Porto Alegre ocorreu em 2011. O artista fez um show solo no Gigantinha e reuniu cerca de 12 mil pessoas. A abertura ficou a cargo da banda Gubert.

A apresentação ficou marcada por um momento inusitado: Ozzy se enrolou em uma bandeira do Grêmio que havia sido jogada pela plateia, empolgando os fãs tricolores.

Percebendo o clima de rivalidade gerado entre a plateia, Ozzy teria pedido para que o público deixasse as diferenças de lado. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Torcedores colorados também atiraram ao palco um estandarte do Inter, mas o item foi ignorado pelo artista. A atitude foi comemorada pelos gremistas presentes, conforme narra uma reportagem publicada em Zero Hora.

Percebendo o clima de rivalidade entre a plateia, Ozzy teria pedido para que o público deixasse as diferenças de lado e se concentrasse em "ficar doidão", o que foi acatado pelos presentes.

Neste ano, Ozzy relembrou a apresentação ao compartilhar a foto de um ingresso do show em seu perfil do Instagram. A postagem deixou os fãs porto-alegrenses nostálgicos.

2013 | Show com Black Sabbath na Fiergs

Dois anos depois, Ozzy voltou à capital gaúcha para uma reunião do Black Sabbath. A banda já havia se apresentado em Porto Alegre, mas sem o vocalista original.

Portanto, seria a primeira vez que os fãs porto-alegrenses veriam o Príncipe das Trevas à frente do Black Sabbath, o que gerou grande comoção. Cerca de 30 mil pessoas se reuniram no estacionamento da Fiergs, onde o show foi realizado.

Em 2013, artista se apresentou com o Black Sabbath na Fiergs. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Além de Ozzy, outros dois membros da formação original da banda estiveram no palco: o guitarrista Tony Iommi e o baixista Terry “Geezer” Butler.

Quarto elemento do Black Sabbath, o baterista Bill Ward não participou da turnê. O instrumento foi conduzido por Tommy Clufetos, que acompanhou Ozzy nos shows da carreira solo e esteve com ele, inclusive, na apresentação feita em 2011 em Porto Alegre.

O repertório do espetáculo de 2013 reuniu clássicos do Black Sabbath e canções do álbum 13, lançado naquele mesmo ano. A abertura foi da banda Megadeth.

2015 | Show no festival Monsters of Rock, no Zequinha

A terceira passagem de Ozzy por Porto Alegre ocorreu em 2015, no festival Monsters of Rock. O evento levou três lendas do rock'n'roll ao Zequinha (Estádio Passo d'Areia): Ozzy Osbourne, Judas Priest e Motorhead.

A banda liderada por Lemmy foi a primeira a subir ao palco, seguida pela Judas Priest, de Rob Halford. Osbourne foi o responsável pelo fechamento da noite.

O músico ofereceu ao público um setlist que mesclou hits de sua carreira solo com alguns clássicos do Black Sabbath.

Em 2015, Osbourne fechou o festival Monsters of Rock, que reuniu também as bandas Motorhead e Judas Priest. Carlos Macedo / Agencia RBS

Em entrevista concedida a Zero Hora antes da apresentação, Ozzy disse estar vivendo uma fase de cuidados com a saúde e prometeu entregar muita energia sobre o palco.

— Eu malho todos os dias. Consulto cardio, não fumo, não uso drogas, nem fumo mais cigarros. Na verdade, estou mais saudável do que jamais fui — contou.

2016 | Show do Black Sabbath na Fiergs

O show derradeiro ocorreu em 2016, com Ozzy novamente à frente do Black Sabbath. O grupo trouxe a Porto Alegre a sua The End Tour, anunciada à época como uma turnê de despedida.

Depois, contudo, os músicos voltaram a se reunir. Neste ano, inclusive, o Black Sabbath viajava com a sua nova turnê de despedida, chamada Back to the Beginning. O último show ocorreu no início do mês e contou com a participação de Ozzy.

À época da apresentação de 2016, o vocalista disse a Zero Hora que a banda estava fazendo "alguns dos melhores shows da carreira" e celebrou os rumos que a trajetória do grupo tomou: