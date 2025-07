Comunidade Nin-Jitsu anima o domingo de sol com show gratuito no Cais Embarcadero

Quem visitou o Cais Embarcadero no final da tarde deste domingo (20) pôde aproveitar um belíssimo pôr do sol , embalado por um show gratuito da Comunidade Nin-Jitsu, que completou recentemente 30 anos de carreira .

O que não faltou foram os hits da banda no setlist da apresentação. Músicas como Detetive, Cowboy e Casa do Sol tiveram suas letras cantadas em sincronia pela plateia.

— É muito gratificante poder vir aqui e cantar em um espaço tão bonito e em uma parte tão simbólica da nossa cidade — declarou o vocalista Mano Changes no intervalo entre um sucesso e outro.

Quem também aproveitou o domingo de sol foi Luis Felipe Molino, de 28 anos. Morador de Sapiranga, ele veio com a namorada para passear no Embarcadero e se surpreendeu com o show no local.