Como foi o último show de Ozzy Osbourne? Roqueiro se despediu dos palcos no começo deste mês

Black Sabbath fez show de despedida no dia 5 de julho. ANDY BUCHANAN / AFP

O vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, morreu aos 76 anos nesta terça-feira (22), apenas 17 dias depois de se despedir dos palcos em um show histórico com a banda, no dia 5 de julho, em Birmingham, Inglaterra — cidade onde o grupo foi formado e os músicos se conheceram.

Liderados por Ozzy, que cantou sentado em um trono de madeira, Geezer Butler, Tony Iommi e Bill Ward se reuniram para a última apresentação do banda, 57 anos após a formação do grupo.

O show encerrou o festival Back to the Beginning, que celebrou a história do heavy metal reunindo grandes nomes do gênero.

Os ingressos estavam esgotados e o show foi transmitido via pay-per-view. Embora o evento tenha durado mais de 10 horas, o Black Sabbath tocou junto apenas quatro músicas: War Pigs, N.I.B., Iron Man e Paranoid. Ozzy ainda apresentou cinco canções da sua carreira solo, incluindo Crazy Train e Mr. Crowley.

Além do Black Sabbath, passaram pelo festival bandas como Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Alice in Chains, entre outras. Músicos famosos que formaram supergrupos também marcaram presença, como Tom Morello, Billy Corgan, Fred Durst e Sammy Hagar.

Despedida vai para o cinema

Quatro dias antes da morte do artista, foi anunciado, pelas redes sociais de Ozzy Osbourne e do Black Sabbath, que o último show da banda será lançado nos cinemas no início de 2026, em formato de filme-concerto.

"O filme-concerto em longa-metragem será uma celebração nas telas grandes de Ozzy Osbourne e do legado do Black Sabbath, capturando a força bruta e a carga emocional da despedida final de Ozzy em sua cidade natal, Birmingham. Apresentado como uma carta de amor a Ozzy e ao som pioneiro do Black Sabbath, o lançamento nos cinemas será uma versão condensada do épico evento de um dia inteiro realizado em Villa Park." diz publicação.