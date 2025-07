Como está Arlindo Cruz? Saiba o estado de saúde do cantor

Arlindo Cruz parou de responder aos estímulos. De acordo com Babi Cruz , esposa do cantor, ele tem estado cada vez mais distante. Em 2017, o artista sofreu um AVC . Internado desde março deste ano, o sambista enfrenta atualmente uma bactéria resistente .

Diversas declarações foram dadas ao longo de julho pela esposa do cantor. Referência no pagode e samba, Arlindo chegou a ter alta médica no mês passado, mas, de acordo com a família, a instalação dos equipamentos de home care não foi concluída a tempo. Dias depois, apresentou uma leve piora.