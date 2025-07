Caso Diddy: por que o juiz negou fiança se o rapper foi inocentado de acusações mais graves?

No tribunal em Nova York, nos Estados Unidos, ele ainda foi absolvido por crimes mais graves , que envolviam associação criminosa e tráfico sexual.

Arun Subramanian, juiz responsável pelo caso, afirmou que o rapper, que também é conhecido como Puff Daddy, seguirá preso, ao menos até que a sentença seja informada . Mesmo respondendo por dois dos cinco crimes do qual foi acusado, ele pode receber a pena de até 20 anos de reclusão — 10 para cada acusação.

Por que a fiança foi negada?

O juiz Arun Subramanian negou o pedido de fiança de Sean "Diddy" Combs e afirmou que o rapper demonstrou " desrespeito pelo Estado de direito e propensão à violência". Ele lembrou que já havia rejeitado a liberdade provisória antes do julgamento e disse não ver motivo para mudar de ideia agora.

Diddy foi condenado nos casos envolvendo uma mulher, identificada com o nome fictício de Jane , e Cassie Ventura, ex-namorada dele. Os relatos das duas vítimas trouxeram detalhes de violência e coerção.

"No julgamento, a defesa confessou a violência do réu em relacionamentos pessoais ao dizer 'aconteceu' em relação à Cassie Ventura e Jane", escreveu o magistrado na decisão. A informação é do g1.