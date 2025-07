Cantora Sol, sucesso nos anos de 1980, morre em São Paulo

Notícia sobre o falecimento de Sol foi compartilhada no Instagram da artista. @cantora_sol Instagram / Reprodução

A cantora Sol, que ficou conhecida nos anos 1980 por sucessos como Meu Gatinho (1981) e Sonho Colorido (1982), morreu no sábado (12), em São Paulo. De acordo com o g1, a artista estava com 59 anos.

A notícia foi compartilhada com o público por meio de uma publicação realizada nas redes sociais pela equipe da artista. Em resposta à CNN, André Scarcelli, assessor pessoal da cantora, afirmou que ela faleceu em decorrência de um mal súbito.

"Com imensa tristeza, informamos o falecimento da querida cantora Sol. Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade", declarou o comunicado publicado no Instagram.

Conforme informações divulgadas pelo g1, Sol participaria de um evento na cidade de Suzano, em São Paulo, às 15h. Contudo, ela foi encontrada, por volta do meio-dia, já sem vida por um casal de amigos. Ela morava sozinha na capital paulista.

Diante do falecimento, amigos da artista precisaram organizar uma vaquinha para arcar com os custos da cerimônia de despedida. O velório e o enterro estão previstos para ocorrer nesta segunda-feira (14), a partir da 11h, no Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo.

Quem foi a cantora Sol

Natural de Florianópolis, em Santa Catarina, Sol tinha como nome de batismo Sandra Fátima do Valle Reis. Ela ganhou destaque nos anos 1980, quando fazia participações em programas de auditório como Clube do Bolinha e no de Silvio Santos.

Entre seus sucessos musicais estão Meu Gatinho (1981), Sonho Colorido (1982) e Professor de Amor (1983). Em 1989, ela lançou o CD Sol - Lambada Sabor Tropical.

A cantora ficou popularmente conhecida como a "rival" de Gretchen, por conta do estilo semelhante das musicas.