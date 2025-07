Cantora Angela Ro Ro passa por traqueostomia no Rio de Janeiro

Angela Ro Ro no Mississippi Delta Blues Festival, em Caxias do Sul, em 23 de novembro de 2018. Felipe Nyland / Agencia RBS

A cantora Angela Ro Ro, 75 anos, foi submetida a uma traqueostomia no sábado (5), no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro (RJ). A artista, internada no local desde 17 de junho, está com uma grave infecção pulmonar. A equipe médica investiga um possível câncer.

Uma semana antes de ser internada, a cantora revelou em suas redes sociais que apresentava um quadro de "anemia e fraqueza" e pediu boas energias para os seus fãs.

Esta não foi a primeira vez que o estado de saúde de Angela Ro Ro se tornou assunto em 2025. No final de maio, o produtor musical Paulinho Lima publicou nas redes sociais uma postagem em que dizia que a cantora estaria "debilitada e isolada em seu apartamento, sem conseguir ir ao banheiro sozinha".

A informação foi desmentida pela própria Angela, que classificou a publicação como uma "fofoca sem o menor conhecimento".

— A respeito de informações falsas e sem cabimento, venho afirmar que estou sendo bem atendida por médicos da minha total confiança. Em breve, farei mamografia, exames do útero, ovário e endométrio para descartar qualquer hipótese grave ou fatal — publicou na época. — Já tive quatro aplicações venosas de soro com eletrólitos e estou me alimentando bem. Na espera de alta com sucesso!