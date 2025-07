BTS está de volta: depois de três anos de serviço militar, grupo aparece junto em live com anúncios sobre nova fase

BTS fez live para falar com os fãs nesta terça-feira (1). BTS / Reprodução / Redes sociais

Depois de quase três anos de hiato, o grupo sul-coreano BTS fez nesta terça-feira (1º) sua primeira aparição ao vivo com todos os integrantes reunidos desde o início do serviço militar obrigatório. A live marcou o reencontro oficial do boygroup, que agora está com todos os membros oficialmente dispensados do Exército desde o mês passado.

A transmissão durou pouco mais de meia hora e ultrapassou 7 milhões de visualizações simultâneas, emocionando os fãs — conhecidos como Army —, que lotaram as redes sociais para celebrar o retorno do grupo. Mas, além de matar a saudade, os fãs foram surpreendidos com anúncios e promessas sobre a nova fase do BTS.

— A partir de julho, todos os sete começaremos a trabalhar juntos em novas músicas. Como será um álbum do grupo, ele refletirá os pensamentos e ideias de cada membro. Estamos abordando o álbum com a mesma mentalidade que tínhamos quando começamos — afirmaram os integrantes durante a transmissão.

O grupo também confirmou que pretende sair em turnê mundial, prevista para começar no primeiro semestre de 2026, junto com o lançamento do novo álbum.

— Também estamos planejando uma turnê mundial junto com o novo álbum. Visitaremos fãs em todo o mundo, então esperamos que vocês estejam tão animados quanto nós — disseram os membros que prometeram voltar a interagir com os fãs nas redes sociais agora que estão liberados.

Longo hiato

A emoção da live foi intensificada pelo longo período de espera: a última aparição ao vivo com todos os membros havia ocorrido em setembro de 2022, antes do início dos alistamentos. Desde então, o grupo só havia sido visto junto uma única vez — em junho deste ano, para comemorar a dispensa de Jin, o mais velho do grupo e o primeiro a concluir o serviço militar. Na ocasião, os sete posaram juntos para uma foto e apareceram separadamente durante uma apresentação solo do vocalista.

Durante o hiato, os integrantes se dedicaram a carreiras solo e ao cumprimento das obrigações militares impostas pelo governo sul-coreano. RM, Jin, J-Hope, Jimin, V e JungKook serviram durante um ano e seis meses, em diferentes divisões do exército.

O rapper Suga, teve o período de alistamento mais longo, de um ano e nove meses, foi o que menos foi visto publicamente nos últimos anos, com aparições registradas em menos de meia dúzia de ocasiões.

Álbum ao vivo chega em julho

Enquanto o novo álbum de estúdio não chega, o BTS anunciou o lançamento de seu primeiro álbum ao vivo, previsto para o dia 18 de julho, segundo a gravadora Big Hit Music.

O disco trará 22 faixas da turnê “Permission to Dance on Stage — Live”, realizada entre 2021 e 2022, com shows em Seul, Los Angeles e Las Vegas. O repertório inclui sucessos como On, Fire, Dope, Idol e Permission to Dance.

Ao todo, a turnê contou com 11 apresentações presenciais e uma online, reunindo mais de 4 milhões de espectadores. Nos Estados Unidos, o grupo fez história ao se tornar o primeiro artista de K-pop a se apresentar nos estádios SoFi e Allegiant.

Veja a reação dos fãs nas redes

Quem é BTS

O BTS é um grupo de música pop formado na Coreia do Sul, em 2013, que se tornou um dos maiores fenômenos da indústria global. Composto por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook, o grupo ganhou projeção internacional com músicas autorais e coreografias marcantes. O grupo se destaca por abordar temas como saúde mental, juventude e autoestima, combinando estilos como pop, hip-hop e R&B.

Com uma base de fãs mundial chamada Army, o BTS quebrou recordes de vendas e audiência, venceu prêmios como Billboard Music Awards e MTV Video Music Awards, e foi indicado ao Grammy. O grupo também participou de campanhas com a ONU e o Unicef, reforçando mensagens de empatia e respeito. Em 2020, foi eleito Artista do Ano pela revista TIME e consolidado como um dos principais nomes do pop no século 21.