Black Sabbath se despede dos palcos com formação original e emoção de fãs

Público lotou os espaços do Villa Park. ANDY BUCHANAN / AFP

A banda inglesa Black Sabbath fez o seu último show neste sábado (5), no Villa Park, em Birmingham (Inglaterra), cidade na qual os músicos do grupo se conheceram — e no estádio do Aston Villa, clube do coração de Geezer Butler e Ozzy Osbourne.

Liderados por Ozzy Osbourne, que cantou sentado em um trono de madeira, Geezer Butler, Tony Iommi e Bill Ward se reuniram para tocar de forma derradeira, 57 anos após a fundação da banda.

O show encerrou o festival Back to the Beginning (De volta ao começo, em tradução livre), que reuniu músicos que fazem parte da história do heavy metal — muitos deles fãs da banda.

Além do Black Sabbath, tocaram no festival as bandas Metallica, Guns n' Roses, Tool, Slayer, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Halestorm, Lamb of God, Anthrax, Mastodon e Rival Sons.

Também apareceram músicos famosos que formaram supergrupos, como Tom Morello, Billy Corgan, Fred Durst, Duff McKagan, Mike Bordin e Sammy Hagar, entre outros.

Os ingressos estavam esgotados e o show foi transmitido via pay-per-view.

O evento durou mais de 10 horas, mas os músicos do Black Sabbath tocaram juntos apenas quatro canções: War Pigs, N.I.B, Iron Man e Paranoid. Ozzy Osbourne ainda cantou mais cinco músicas da sua carreira solo: I Don't Know, Mr. Crowley, Suicide Solution, Mama I'm Coming Home e Crazy Train.