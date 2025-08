BK' desembarca a turnê de "DLRE" em Porto Alegre com show eletrizante

O rapper BK' pousou mais uma vez em Porto Alegre com a turnê do seu último álbum de estúdio, Diamante, Lágrimas e Rostos para Esquecer, lançado em janeiro desse ano. O trabalho foi apresentado junto a outros sucessos do artista carioca nesta sexta-feira (25), no Auditório Araújo Vianna .

— BK' referência na musica e no estilo de vida. Poder ouvir ele ao vivo foi maravilhoso porque esse álbum fala sobre se amar e ir para frente. É sobre abraçar as nossas cicatrizes — afirma a supervisora de atendimento.

"Diamante, Lágrimas e Rostos para Esquecer"

Com 16 faixas e diversas participações, o disco DLRE conta com Djavan, Pretinho da Serra, Evinha, Fat Family, Borges, Mc Maneirinho, Luedji Luna, Luciana Mello, Maui, Melly, Jenni Rocha e Fye Bwoii.

E o público abraçou as canções. A prova está não só nos bons números alcançados pelo disco desde o seu lançamento, mas na repercussão que a turnê vem tendo por onde passa , sempre com apresentações lotadas.

A boa notícia ao fãs do rapper é que o retorno de BK' a Porto Alegre já tem data marcada. Ele volta em outubro deste ano para se apresentar mais uma vez no palco do Rap in Cena, no Parque Harmonia.