Astros do rock prestam homenagem a Ozzy Osbourne: "O maior de todos os tempos"

Ozzy Osbourne, vocalista do Black Sabbath, morreu aos 76 anos. Carlos Macedo / Agencia RBS

A partida de Ozzy Osbourne mobilizou uma série de homenagens nas redes sociais de grandes nomes do rock. O vocalista do Black Sabbath morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos.

Artistas como Tom Morello, Pantera e Metallica compartilharam mensagens emocionadas, celebrando o legado do "Príncipe das Trevas" e sua influência no heavy metal.

Tom Morello, guitarrista conhecido por integrar as bandas Rage Against the Machine e Audioslave, participou do último show do Black Sabbath e foi um dos primeiros a homenagear Ozzy Osbourne nas redes sociais após sua morte.

Ele publicou uma foto do momento em que dividiu o palco com o cantor na apresentação histórica que aconteceu no dia 5 de julho.

A banda Pantera também se manifestou nas redes sociais após a morte de Ozzy Osbourne. No perfil oficial, o grupo publicou: "RIP @ozzyosbourne. Obrigado por tudo o que você fez pelo metal e pelo Pantera. Não estaríamos aqui se não fosse por você."

A mensagem ainda trouxe condolências à família do cantor: "Sharon, Jack, Kelly, Amy e Louis, sentimos muito pela perda de vocês."

A banda Metallica publicou uma foto ao lado de Ozzy Osbourne, tirada em 1986, quando o grupo abriu shows como convidado especial na turnê do cantor. Na legenda, apenas um emoji de coração partido.

O artista britânico Yungblud, que integrou o supergrupo no show final do Black Sabbath, publicou uma foto com Ozzy Osbourne no evento, acompanhada de uma mensagem de pesar:

"Eu não achei que você partiria tão cedo. Na última vez em que nos vimos, você estava tão cheio de vida, e sua risada preenchia o ambiente (...) Estou verdadeiramente de coração partido. Você foi o maior de todos os tempos."

Yungblud participou da despedida interpretando a icônica música Changes, em uma performance que emocionou Sharon Osbourne. A versão ao vivo foi lançada como single nas plataformas de áudio.

A família de Ozzy publicou uma mensagem nas redes sociais oficiais do artista:

"É com uma tristeza maior do que as palavras podem expressar que precisamos informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor.

Pedimos que todos respeitem a privacidade da nossa família neste momento.

Sharon, Jack, Kelly, Aimee e Louis."