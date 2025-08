Acidente com ônibus do cantor Netto Brito deixa três mortos na Bahia

Três pessoas morreram em um acidente entre o ônibus do cantor Netto Brito e um carro na noite de domingo (27) na BA-046, em Santo Antônio de Jesus, na Bahia . Um integrante da banda do artista faleceu.

Netto Brito estava no ônibus e seguia com a sua banda para uma apresentação na festa de aniversário da cidade de Salinas da Margarida. O artista não ficou ferido.

A Polícia Civil confirmou a identidade de outras duas vítimas , ambos passageiros do carro envolvido no acidente. São eles:

Quem é Netto Brito

Com mais de 885 mil seguidores no Instagram, Netto Brito é cantor de arrocha e sofrência. O artista é bastante popular na Bahia, especialmente no interior do Estado.