Com 78 anos, sendo mais de 50 dedicados à música, Alceu Valença acumula diferentes nuances em seu repertório. Uma delas poderá ser conferida no show Meu Querido São João, nesta sexta-feira (13), em Porto Alegre (confira o serviço completo abaixo).

Alceu não deve deixar de fora clássicos como Anunciação e Tropicana. O show também contará com um módulo dedicado a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, trazendo temas como O Xote das Meninas, Vem Morena, Pagode Russo, Numa Sala de Reboco, Olha pro Céu e O Canto da Ema.

Reflexos das origens

A relação de Alceu com a festa junina está em suas origens. Nascido em São Bento do Una (PE), o artista conta ter absorvido, naturalmente, a cultura do sertão profundo. A musicalidade dessa cultura se reflete em nomes como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e outros artistas, explica o músico: