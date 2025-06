Imagens de câmera de segurança e dados de GPS indicaram que o carro de Silentó estavam no local do crime. Redes sociais / Reprodução

Silentó, conhecido pela música de 2015 Watch Me (Whip/Nae Nae), foi condenado a 30 anos de prisão pela morte de seu primo, ocorrida em 2021. O rapper, cujo nome verdadeiro é Ricky Lamar Hawk, se declarou culpado do crime, mas com diagnóstico de doença mental.

Frederick Rooks III foi encontrado baleado na perna e no rosto na manhã de 21 de janeiro de 2021, do lado de fora de uma casa no Condado de DeKalb, na Geórgia, Estados Unidos.

Foram encontradas 10 cápsulas de bala perto do corpo, conforme a polícia. Imagens de câmera de segurança e dados de GPS indicaram que o carro de Silentó estava no local.

Hawk declarou-se culpado pelos crimes de agressão agravada, ocultação de cadáver e posse de arma de fogo 10 dias após o crime. Porém, a sentença só foi promulgada nesta semana. Já a acusação de homicídio foi retirada por um acordo judicial, segundo o g1.

Histórico criminal e de problemas psicológicos

O rapper, hoje com 27 anos, era estudante do Ensino Médio em Atlanta quando lançou o hit Watch Me (Whip/Nae Nae), em 2015. Rapidamente, a música se tornou viral e ganhou fama nas redes sociais com diferentes coreografias.

Leia Mais Com direção de Ronaldinho Gaúcho, álbum reúne mais de 40 artistas do Rio Grande do Sul

O cantor disse, em 2019, que tinha depressão e cresceu em uma família marcada por violência.