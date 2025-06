"Se não tivesse nascido em Canela, talvez eu não fosse artista", diz Grag Queen, que faz show pela primeira vez em Porto Alegre

Grag Queen foi vencedora do reality show "Queen of the Universe". Divulgação / Divulgação

Em 2021, ela conquistou o universo ao vencer o reality show Queen Of The Universe, uma competição musical que reuniu 14 artistas drag queens de 10 países. Agora, quatro anos após ter ganho o prêmio de US$ 250 mil, a gaúcha Grag Queen receberá os devidos aplausos em sua terra natal.

Natural de Canela, Grag Queen – persona de Grégory Crescencio da Silva Mohd, de 29 anos – começou a desenvolver suas habilidades de canto e performance nas apresentações do Natal Luz de Gramado. Esse talento encantou os jurados da competição realizada nos Estados Unidos e chamou a atenção da produtora de RuPaul’s Drag Race.

A visibilidade proporcionada fez com que a cantora se tornasse apresentadora da franquia nacional de RuPaul’s Drag Race Brasil, cuja segunda temporada estreia no dia 10 de julho no streaming WOW Presents Plus.

Mas, antes, Grag Queen se apresenta neste sábado (28), no Bar Opinião, com seu primeiro show solo. Em entrevista ao programa Playlist da Rádio Gaúcha, a artista falou sobre as expectativas do espetáculo em Porto Alegre e defendeu a importância da arte drag como uma poderosa forma de expressão que celebra a liberdade. Além disso, também relembrou a criação em Canela, na serra gaúcha.

Confira a entrevista com Grag Queen

Quem pode ser uma drag queen? Há restrições de gênero?

A arte drag é uma expressão artística e, portanto, acessível a todos. A arte não está em se feminilizar, mas em brincar com signos binários, entre masculinos e femininos, a exaltar a nossa beleza, homenagear outras e celebrar diferentes culturas.

Ela transcende a forma como nos entendemos na sociedade, tornando a arte drag acessível a todos. Como diz a própria Mama Ru (RuPaul Charles, criador do programa RuPaul's Drag Race): "Todos nós nascemos nus, o resto é drag".

O que explica o sucesso do universo drag queen?

É um multiverso, um universo muito plural onde se pode expressar a liberdade de corpo, de gênero e de expressão. É incorporar tudo isso na própria arte. A arte drag impulsiona a sair da própria caixa, a se tornar a melhor versão de si e a vivenciar essa liberdade em sua plenitude. Depois que você se libera, não consegue mais voltar.

Como começou a sua vida artística?

Penso que, se não tivesse nascido em Canela, talvez eu não seria artista. Fui exposto à arte e a projetos que me proporcionaram acesso à Escola das Artes do Natal Luz. Estudava de manhã e, à tarde, fazia circo, maquiagem, coral, leitura de partituras e teatro. Sou fruto de todos os musicais do Natal Luz.

Tudo isso ocorreu aos 14 anos, durante a oitava série, e isso foi moldando minha personalidade. O desafio, no entanto, surgiu mais tarde, ao me descobrir um menino gay que gostava de usar maquiagem e desejava fazer drag, especialmente por estar no interior gaúcho.

Ainda mais em um estado como o Rio Grande do Sul?

Exato. E dentro da igreja evangélica, que é um lugar preconceituoso, pelo menos a que eu frequentava na época. Foi uma novidade para todos. Acabamos seguindo o protocolo: eu saio de casa e não nos falamos mais. Só que a nossa família sempre se amou demais, e é por isso que faço o que faço hoje. Eu acredito na mudança das pessoas e no mundo.

Quais foram as tuas inspirações na música?

Se tem algo de que não posso reclamar da igreja evangélica, são as referências musicais. Cresci cantando em um conjunto, com meu pai na guitarra. Tínhamos como referência cantoras como Cassiane e Lauriete, que moldaram muito do meu caráter. Depois que saí da igreja, grudei na Whitney Houston e Mariah Carey que também vieram da igreja.

Ouça a entrevista na íntegra

Grag Queen em Porto Alegre