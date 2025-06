Saiba como fica a divisão do patrimônio de Virgínia e Zé Felipe

Virginia e Zé Felipe estavam juntos desde 2020. @virginia / Instagram / Reprodução

O cantor Zé Felipe entrou com um pedido de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás na quinta-feira (26) para oficializar a separação de Virgínia. A informação é do jornal Extra.

Os dois comunicaram o fim do relacionamento em maio. Eles são pais de Maria Alice, quatro anos, Maria Flor, três e José Leonardo, de nove meses.

A influenciadora e o filho do cantor Leonardo casaram sob regime de comunhão parcial de bens, dividindo igualmente entre os dois o patrimônio adquirido durante o relacionamento.

Propriedades e bens adquiridos

Estima-se que a fortuna acumulada de Virgínia e Zé Felipe, que se casaram em 2021, seja equivalente a cerca de R$ 400 milhões.

Além da mansão em Goiânia, em que moravam com os filhos, eles também possuem uma casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, comprada por R$ 27 milhões.

No início do ano, Virgínia comprou um jatinho, que tem o valor avaliado entre R$ 23 milhões e R$ 29 milhões. Em 2023, ela já havia presenteado Zé Felipe com outra aeronave em outra oportunidade.

Pouco depois do anúncio da separação, o cantor comprou uma mansão a 300 metros da casa em que vivia com a influenciadora e os filhos. Com 1.388m², está situada em um dos maiores condomínios de Goiânia.

Patrimônio do casal

Filho do sertanejo Leonardo, Zé Felipe possui um patrimônio estimado em R$ 110 milhões, de acordo com a Forbes.

Além dos lucros com a música, o cantor é sócio de Virginia em duas empresas: a Talismã Digital, de marketing, e a grife infantil Maria's Baby. Ele também investe na criação de gado.

Já a influenciadora, que alega ter como principal fonte de renda a marca de cosméticos WePink, movimentou cerca de R$ 750 milhões em 2023.

Segundo informações da Forbes, Virgínia já faturou cerca de R$ 17 milhões com uma de suas linhas de perfume em apenas três meses após o lançamento da marca.

Polêmica das bets

Virgínia também possui receita vinda de publicidades de casas de aposta. De acordo com a Piauí, um contrato inicial com a bet Esportes da Sorte incluía um adiantamento de R$ 50 milhões em 2022, mais 30% das perdas dos usuários na plataforma.

Atualmente, possui contrato com a Blaze, recebendo anualmente R$ 29 milhões.