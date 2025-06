Rodolfo Saglimbeni, um dos maiores maestros da América Latina, morre aos 62 anos

Maestro Rodolfo Saglimbeni morreu na quarta-feira (4), na Venezuela. @ospabr / Instagram / Reprodução

Rodolfo Saglimbeni, um dos maestros mais respeitados da América Latina, faleceu aos 62 anos nesta quarta-feira (4), em Caracas, na Venezuela. Ele enfrentava uma doença agressiva, diagnosticada em fevereiro deste ano, que o afastou das atividades profissionais.

Saglimbeni era diretor titular da Orquestra Sinfônica Nacional do Chile, instituição que anunciou sua morte com pesar e decretou dois dias de luto oficial.

“Reconhecido por sua excelência artística como uma das principais batutas da América Latina, sua amabilidade e proximidade também o tornaram admirado por sua tremenda qualidade humana”, destacou a Universidade do Chile em nota oficial.

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) também homenageou o maestro, com quem manteve uma parceria de longa data. A última apresentação de Saglimbeni com a OSPA foi em 17 de setembro de 2022, no concerto “A Noite dos Maias”. Ele estava escalado para reger, na Casa da OSPA, “A História do Soldado”, de Igor Stravinsky, nos dias 16 e 17 de agosto deste ano. O espetáculo agora será dedicado à sua memória.

Com formação na Venezuela e na Royal Academy of Music de Londres, onde se graduou com honras, Saglimbeni alcançou destaque internacional ainda jovem, sendo finalista do prestigiado Concurso de Diretores de Besançon, na França, em 1985. Ao longo de sua trajetória, comandou orquestras na Europa, nas Américas e na Ásia, tornando-se um nome consagrado no cenário sinfônico mundial.

Além da regência, também foi um importante educador e incentivador da música clássica. Dirigiu a Orquestra Sinfônica Municipal de Caracas e a Orquestra Sinfônica da Universidade Nacional de Cuyo, na Argentina, além de lecionar e atuar como diretor da Sherborne Summer School of Music, no Reino Unido. Em 2024, conduziu uma histórica apresentação da Nona Sinfonia de Beethoven no Estádio Nacional do Chile, diante de 40 mil pessoas.

A diretora do Centro de Extensão Artística e Cultural da universidade chilena destaca que esta última temporada do diretor foi a primeira da Grande Sala Sinfônica, a principal sala de concertos que foi planejada por ele.