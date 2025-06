Quem são as ex-namoradas de Diddy? Jennifer Lopez, Cassie Ventura e outras mulheres já relacionaram com o rapper

Rapper Sean "Diddy" Combs está preso desde o dia 16 de setembro de 2024. ANGELA WEISS / AFP

Preso desde setembro de 2024, o rapper e produtor Sean "Diddy" Combs se tornou o centro de uma investigação criminal nos Estados Unidos. Ele é acusado de comandar uma rede de exploração sexual, além de responder por sequestro, suborno, obstrução de justiça e outros crimes.

Com o julgamento ainda em andamento desde 5 de maio, os promotores afirmam que o artista promovia eventos chamados freak-offs, onde supostos abusos eram filmados e utilizados para coerção.

As denúncias abrangem um período de duas décadas, entre 2004 e 2024, e envolvem múltiplas vítimas, segundo os promotores.

Diante a isso, internautas voltaram a revisitar a vida pessoal do rapper, que se relacionou com várias celebridades ao longo das últimas décadas. Muitas dessas histórias foram marcadas por polêmicas, términos traumáticos e acusações de abuso psicológico e físico. Veja a seguir.

Quem são as principais mulheres que já se envolveram com Diddy?

Misa Hylton

Misa Hylton se relacionou com Diddy na década de 90. @misahylton / Instagram / Reprodução

A stylist e designer de moda Misa Hylton foi uma das primeiras mulheres publicamente associadas a Diddy. Os dois começaram a namorar no início dos anos 1990, quando o rapper ainda construía sua carreira como produtor musical. Em 1994, o casal teve um filho, Justin Combs.

Apesar de o relacionamento ter terminado há décadas, Misa recentemente se manifestou sobre as acusações contra Diddy, mostrando solidariedade à cantora Cassie Ventura.

Em suas redes sociais, ela declarou: "Sei exatamente como ela se sente e, através da minha empatia por ela, revivi meus próprios gatilhos".

Kim Porter

Kim Porter teve três filhos com o cantor. O primogênito dela, também era considerado um filho para o rapper. @ladykp / Instagram / Reprodução

Modelo e atriz, Kim Porter viveu uma das relações mais longas e intensas com o rapper. Eles se conheceram ainda nos anos 1990 e ficaram juntos por vários períodos, com separações e reconciliações marcadas por escândalos.

Juntos, tiveram três filhos: Christian, e as gêmeas D'Lila Star e Jessie James. Além disso, Diddy também criou Quincy, filho de Kim com o cantor Al B. Sure!, como se fosse seu.

O término final aconteceu em 2007, após a descoberta de que Diddy havia engravidado Sarah Chapman — uma amiga próxima de Kim — durante o relacionamento. Mesmo após a separação, eles mantiveram uma relação de amizade e co-parentalidade até a morte de Kim, em 2018, vítima de pneumonia.

Sarah Chapman

Sarah e Diddy nunca namoraram, mas tem uma filha juntos. @callmepumpkin / Instagram / Reprodução

Sarah Chapman é mãe de Chance Combs, filha concebida enquanto Diddy ainda se relacionava com Kim Porter. Apesar de os dois nunca terem assumido oficialmente um namoro, Sarah e Diddy mantiveram uma amizade por anos.

Recentemente, a empresária publicou nas redes sociais uma mensagem parabenizando Diddy pelo aniversário, onde dizia "Somos muito gratos por ter você em nossas vidas! Eu te amo", mas acabou deletando a publicação após o avanço das denúncias de agressão e tráfico sexual.

Jennifer Lopez

Jeniffer Lopez e Diddy namoraram por cerca de dois anos. Instagram Jennifer Lopez / Reprodução

Entre os relacionamentos mais midiáticos de Diddy está o romance com Jennifer Lopez. Os dois começaram a namorar em 1999, em plena ascensão das carreiras de ambos. O casal era frequentemente fotografado em tapetes vermelhos e eventos da indústria musical.

No entanto, bastidores turbulentos marcaram a união. Em entrevista à revista Rolling Stone, JLo relatou que sofria pressões emocionais constantes, como ameaças de término. Em outra ocasião, à revista Vibe, ela afirmou que a infidelidade do rapper foi uma das razões do rompimento.

O relacionamento também esteve envolvido em um episódio de violência: em 1999, os dois foram presos após um tiroteio em uma boate em Nova York. Jennifer foi liberada no dia seguinte, mas o episódio contribuiu para o desgaste da relação.

Cassie Ventura

Cassie veio a público cinco anos após o término para denunciar Diddy por violências sexuais. Chris Delmas / AFP

Cantora, modelo e dançarina, Cassie Ventura iniciou um relacionamento com Diddy em 2007. Os dois ficaram juntos por mais de uma década, até 2018. Em novembro de 2023, a artista entrou com uma ação judicial acusando o rapper de múltiplos abusos, incluindo violência física, manipulação psicológica e agressões sexuais.

Segundo a denúncia, Cassie foi forçada a participar dos freak-offs, festas organizadas por Diddy que, de acordo com a Justiça, envolviam episódios de coerção sexual. No depoimento à justiça, ela detalhou o relacionamento com o rapper.

Em maio de 2025, Diddy publicou um vídeo em que reconheceu as agressões:

— Eu estava ferrado. Eu fui ao fundo do poço, mas isso não é desculpa. Meu comportamento naquele vídeo é imperdoável. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações naquele vídeo. Foi nojento. Fiquei enojado quando fiz aquilo e estou enojado agora — disse.

Yung Miami

Miami e Combs assumiram o românce em 2022. @yungmiami305 / Instagram / Reprodução

Caresha Brownlee, conhecida como Yung Miami e integrante do grupo City Girls, se envolveu com Diddy entre 2021 e 2023.

Eles tornaram o relacionamento público em 2022, mas evitaram rotulá-lo formalmente. Durante o Met Gala daquele ano, afirmaram que preferiam "aproveitar o momento juntos".

Em 2024, após as denúncias virem a público, Yung Miami se manifestou de maneira breve em um podcast:

Em agosto deste ano, em um podcast, ela se pronunciou a respeito das acusações contra Combs e afirmou que a situação toda a machuca, pois ele "era uma ótima pessoa" para ela.

Dana Tran

Dana é mãe da filha mais nova de Diddy. @dana.tee / Instagram / Reprodução

Embora o rapper nunca tenha confirmado um relacionamento com Dana Tran, eles tiveram uma filha, Love, que nasceu em outubro de 2022.

Relembre o julgamento de Diddy

O julgamento do rapper Diddy, acusado por mais de 120 pessoas por crimes como assédio sexual, estupro e tráfico sexual, começou no dia 5 de maio.

Em janeiro, outras duas acusações de vítimas que não tiveram os nomes divulgados foram incluídas no montante acumulado no último ano.

Diddy se declara inocente. O advogado do artista, Marc Agnifilo, defendeu seu cliente e criticou a abordagem da promotoria. Ele descreveu a teoria da acusação como "falha".

Preso desde setembro em uma penitenciária de Nova York, nos Estados Unidos, o rapper, também conhecido como Puff Daddy e P. Diddy enfrenta acusações de agressão, extorsão, coerção, estupro, tráfico sexual e transporte para prostituição.