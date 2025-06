Quem é Débora Amorim, cantora que foi atacada e teve o cabelo cortado por criminosos em SC

A cantora sertaneja Débora Amorim, 31 anos, virou assunto nas redes sociais após relatar ter sido vítima de uma agressão violenta na porta de casa, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina .

O caso, que aconteceu na noite de 29 de maio , está sendo investigado pela Polícia Civil catarinense. A artista foi seguida por dois homens em uma motocicleta e teve o cabelo parcialmente cortado com um instrumento semelhante a uma máquina de raspar.

Débora também atua como influenciadora digital , e soma mais de 37 mil seguidores em uma rede social, onde compartilha sua rotina, agenda de shows e lançamentos musicais. As informações são do g1 .

Ataque aconteceu após um dia de gravações

Débora havia saído do carro, mas voltou ao veículo para buscar o celular quando foi surpreendida por um dos suspeitos.

Segundo informou ao g1 o advogado da vítima, Rodolfo Warmeling, o homem a segurou pelos braços e passou a desferir golpes na cabeça , usando um objeto cortante, que teria sido usado para raspar parte do cabelo da cantora.

Ele disse ainda que o ataque aconteceu em via pública e, ao perceber que o objeto não era uma arma de fogo, Débora começou a gritar por socorro. Os agressores fugiram em seguida.

Câmeras registraram o crime

O momento do ataque foi captado por uma câmera de segurança . Nas imagens, é possível ver Débora abrindo a porta do carro quando a dupla se aproxima.

A gravação termina com gritos da vítima pedindo ajuda. O delegado Juliano Tumitan, responsável pela investigação, confirmou que solicitou as gravações para análise . Até o momento, os suspeitos não foram identificados.

A polícia também apura se o caso está relacionado a outro episódio recente envolvendo a artista: um dia antes de sofrer essa agressão, ela percebeu que, na saída de um evento, os pneus de seu carro estavam cortados - o que parecia ter sido feito com a ajuda de uma faca. O veículo estava estacionado.

— Ao que tudo indica, os mesmos suspeitos, mediante a utilização de uma faca, rasgaram os pneus do carro da vítima que se encontrava em local diverso de onde ocorreram as agressões — disse ao g1.

Quem é Débora Amorim?

Natural do interior catarinense, Débora Amorim começou a carreira musical no gospel, mas se encontrou no sertanejo.