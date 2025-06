Quem é Ajuliacosta, rapper brasileira que ganhou prêmio internacional no BET Awards 2025

Premiação celebra artistas afro-americanos. Redes sociais / Reprodução

A rapper feminina Julia Costa, de 26 anos, — conhecida como Ajuliacosta — conquistou a estatueta de Best New International Act na edição 2025 do BET Awards, que premiou diversos artistas na noite de segunda-feira (9), em Los Angeles.

A premiação celebra artistas afro-americanos do entretenimento mundial. Além da paulista, outras brasileiras concorreram na categoria, como MC Luanna e Any Gabrielly.

Ajuliacosta desbancou nomes potentes da indústria como Abigail Chams (Tanzânia), Dlala Thukzin (África do Sul), Dr Yaro (França), KWN (Reino Unido), Maglera Doe Boy (África do Sul), Merveille (França), Odeal (Reino Unido), Shallipopi (Nigéria) e TxC (África do Sul).

O norte-americano Kendrick Lamar foi o grande destaque da premiação — levando a melhor em cinco categorias, incluindo a de melhor álbum do ano, com seu "GNX".

Ajuliacosta comemora o prêmio

Júlia havia feito uma publicação nas redes sociais para mostrar o look preparado para a premiação. Na legenda, ela escreveu: "Se eu não ganhar eu já ganhei", destacando a importância de estar presente no prêmio.

Mais tarde, com a estatueta em mãos, ela agradeceu ao publico e disparou: "É nosso!".

Nos stories, ela agradeceu ao público e afirmou que foi a Los Angeles com expectativa de "viver o momento":

— Não dá nem para acreditar que eu ganhei esse prêmio! Eu vim com a expectativa de viver de viver mesmo o momento. Mas, nossa. [...] Obrigada a todo mundo que fortaleceu, todos os rapper que me ajudaram nessa, a todos os meus fãs e a minha família.

LEIA TAMBÉM Saiba por que o envio de tropas federais por Trump a Los Angeles é polêmica

Também nos stories, a rapper aproveitou para falar sobre os protestos que estão acontecendo no Estado da Califórnia contra a deportação em massa de imigrantes dos Estados Unidos.

— O que está acontecendo aqui em Los Angeles, eu vi um pouco das manifestações que estão acontecendo, eu ouvi relatos de pessoas que estão falando como está acontecendo essa deportação em massa. Não são só pessoas que estão ilegais. [...] Às vezes são turistas, pessoas que têm o greencard — disse.

Júlia Costa ainda reforçou a importância de se "politizar" e indicou canais no YouTube para o público, conforme ela, ter uma maior "conscientização política e econômica".

"Essa é a Ajuliacosta"

Além da carreira musical, Julia tem uma marca de roupas. Redes sociais / Reprodução

Mais conhecida como “Ajuliacosta” ou “Aju”, a artista começou a carreira musical ao 12 anos, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ela frequentava batalhas de rima no centro da cidade e escrevia suas próprias linhas. Aos 14 anos, entrou para o grupo Mistura de Fatos, fortalecendo ainda mais sua vivência no universo do rap, conforme o jornal O Globo.

Além da música, Júlia é empreendedora no ramo da moda. Com sua própria marca focada na moda feminina, chamada "AJC Shop". As roupas aparecem em clipes como "Set AJC 2", com MC Luanna, Duquesa e LAI$ROSA ao lado de Julia.

A artista ganhou ainda mais destaque na cena no rap nacional quando participou no "Poetisas no Topo 3", projeto da produtora PineappleStorm TV. Na música, que conta com sete participações, a parte de Julia repercutiu nas redes sociais devido a um remix com uma música de Beyoncé.

No verso, ela fala sobre independência e empoderamento feminino, além de união entre as rappers. Ela também critica produtoras e alguns rappers masculinos.

Com mais de 900 mil ouvintes mensais nas plataformas digitais e mais de 600 mil seguidores no Instagram, Ajuliacosta já foi indicada a quatro categorias do Prêmio RAP Brasil — incluindo “melhor EP”, “melhor arte de capa”, “melhor videoclipe” e “artista revelação”.

Julia Costa é um dos rostos e vozes que impulsionam cada vez mais as mulheres do rap — gênero musical que por vezes é visto como masculino. Além dela, Duquesa, Liniker, Nina, Budah, Ebony e muitas outras estimulam o estilo musical trazendo novidade, novos rostos e letras que repercutem nas redes sociais.