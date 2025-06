Quanto tempo deve durar o tratamento de Preta Gil fora do Brasil? Entenda

Preta Gil irá completar 51 anos em agosto. Instagram @pretagil / Reprodução

Preta Gil seguirá nos Estados Unidos pelos próximos dois meses para dar seguimento em seu tratamento oncológico. Ela está no país desde maio e deverá comemorar seu aniversário de 51 anos, em agosto, em solo americano.

A cantora precisa percorrer cerca de 400 quilômetros no trajeto entre Nova York e Washington, onde fica o centro especializado em que ela se tratando. As informações são do Estadão. O portal de notícias afirma que

Desde que viajou ao Exterior, Preta recebeu muitas visitas familiares, como a madrasta Flora Gil, a irmã Bela Gil e a sobrinha Flor Gil. Amigos da artista também foram visitá-la: é o caso da atriz Claudia Raia e do ex-diretor da Globo, Boni, além de Sabrina Sato e da cantora Ivete Sangalo.

Entenda o tratamento

Em maio, Preta Gil viajou para os Estados Unidos em busca de um tratamento alternativo para o câncer colorretal, que enfrenta desde 2023.

Desde o seu diagnóstico, a cantora passou por sessões de quimioterapia e radioterapia, e uma cirurgia complexa para remoção de tumores. Em um procedimento, realizado em dezembro, ela precisou implantar uma bolsa de colostomia definitiva.

Durante uma participação no Domingão do Huck, Preta anunciou a ida para fora do país em busca de novas possibilidades de cura. Na ocasião, a artista reconheceu os privilégios em fazer a viagem com esse propósito e manifestou o desejo de voltar ao Brasil curada.