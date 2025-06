Osklen apaga publicação com imagem de Oruam após receber críticas nas redes sociais

Publicação foi deletada do Instagram na quarta-feira (4). Instagram / @osklen / Reprodução

A Osklen apagou um post sobre a capa da revista Dazed, que estampa uma imagem do rapper Oruam.

A publicação da marca brasileira, que trazia um editorial da revista britânica, com o rapper usando peças de grife, teve uma repercussão negativa nas redes sociais.

Em nota, compartilhada nos stories do Instagram na quarta-feira (4), a Osklen afirmou que "não teve como objetivo manifestar qualquer posicionamento em relação ao personagem retratado, mas divulgar a presença da marca na publicação internacional".

Marca brasileira se pronunciou por meio de nota nas redes sociais. Instagram / @osklen / Reprodução

Repercussão

Oruam coleciona polêmicas. Uma delas está relacionada ao seu pai, o traficante Marcinho VP, apontado como possível líder do Comando Vermelho (CV).

Ele também possui uma tatuagem com o rosto de Marcinho e de Elias Maluco, traficante condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002. Em entrevistas, o rapper defende que a prisão do traficante já durou demais.

A publicação, que já foi deletada do Instagram, gerou amplo debate nas redes sociais (veja alguns comentários abaixo).

Quem é Oruam

Mauro Davi dos Santos, de 25 anos, já é considerado um dos principais nomes no cenário do funk e trap nacional. Somente no Spotify, o carioca soma mais de 13 milhões de ouvintes. Nas músicas, Oruam costuma falar sobre ostentação, sexo, a vida em comunidades e o pai, o traficante Marcinho VP.

O cantor já colaborou com nomes como Chefin, MC Ryan SP, MC Daniel, Xamã e Ludmilla, além de ter integrado, em 2022, o Poesia Acústica 13, um dos principais projetos do rap nacional. Oruam assinou contrato com a Mainstreet Records, gravadora criada pelo rapper Orochi.