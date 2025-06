Repertório do "Belo In Concert" conta com sucessos e homenagens a ídolos. Evelyn Kosta / TV Globo/Divulgação

Prepare o coração: Belo chega a Porto Alegre com um show sob medida para embalar os apaixonados neste sábado (14), no Pavilhão de Exposições do Centro de Eventos Fiergs (confira o serviço completo abaixo).

O espetáculo Belo In Concert conta com um repertório de sucessos, homenagens a ídolos como Djavan e Fábio Jr., além de uma superprodução elogiada por onde passa.

Em entrevista com a Zero Hora, o cantor fala sobre o show, em que promete uma noite de muita emoção, a ligação com os fãs e a força do pagode romântico que atravessa gerações. Confira!

Entrevista com Belo

Você costuma dizer que esse show mostra um pouco mais de quem você é além do palco. O que o Belo, fora dos holofotes, tem em comum com o artista romântico que conhecemos?

O palco é uma extensão de quem eu sou. O Belo, fora dos holofotes, é um cara simples, família, muito apaixonado pela vida, pela música, pelas pessoas que caminham comigo há tanto tempo. Vivo intensamente tudo o que faço, então não tem muita diferença entre o artista e o homem.

O romantismo que levo para as minhas canções é o mesmo que carrego no meu dia a dia, no jeito de tratar minha família, meus fãs, meus amigos. Sou emoção o tempo todo, e acho que isso transparece.

O repertório do Belo In Concert inclui músicas que marcaram a sua história e também homenagens a grandes artistas. Como foi feita a seleção e o que elas representam para você?

Esses nomes fazem parte da minha formação musical. Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova... são artistas que me inspiraram desde cedo. São referências de melodia, de poesia, de entrega. Quando pensei no Belo In Concert, quis montar algo que fosse além dos meus sucessos. Quis compartilhar com o público as músicas que me emocionam, que me moldaram, que me fazem lembrar da minha infância, da minha juventude. São homenagens sinceras a quem me ensinou que cantar é também sentir.

O pagode romântico atravessa gerações. Como você vê essa renovação do público e o espaço que o estilo ainda ocupa na vida das pessoas?

É lindo demais ver isso acontecer. Quando vejo jovens de 15, 18 anos cantando Perfume ou Reinventar, percebo que o amor continua sendo atemporal. O pagode romântico fala de sentimento, de entrega, de saudade… e isso nunca sai de moda. Tem uma nova geração consumindo essas músicas, vivendo essas histórias através delas.

Isso é uma bênção para mim, porque mostra que, mesmo com tantas mudanças no cenário musical, o coração das pessoas ainda bate no mesmo compasso.

A produção do Belo In Concert é bastante elogiada. Você acompanha de perto os detalhes do espetáculo, como iluminação, figurino e cenografia?

O Belo In Concert foi pensado como uma experiência completa – não só musical, mas também visual e emocional. A luz tem que conversar com o sentimento da música, o figurino precisa acompanhar o clima do espetáculo. Tudo tem que estar alinhado para tocar o coração das pessoas. Acredito muito nisso: o cuidado nos detalhes faz toda a diferença. E, alinhado com o que gosto de fazer, trouxe pessoas que se empenham em fazer cada vez melhor.

