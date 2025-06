Morten Harket, vocalista do A-ha, revela diagnóstico de Parkinson

O vocalista do A-ha , Morten Harket , anunciou ter Parkinson . Nesta quarta-feira (4), a banda norueguesa divulgou um comunicado informando a condição do cantor.

"Hoje é um dia de uma notícia triste no mundo do A-ha . Saber do diagnóstico de Morten há algum tempo não diminui a força do golpe, nem o impacto que ele teve e continuará tendo sobre nós — como pessoas e como banda", iniciava a mensagem.

No site oficial, Harket disse que, inicialmente, manteve a condição degenerativa como "estritamente privada" . Agora, no entanto, decidiu contar aos fãs.

" Não tenho problema em aceitar o diagnóstico. Com o tempo, levei a sério a atitude do meu pai, de 94 anos, em relação à maneira que o organismo gradualmente se rende: ' uso o que funciona '", brincou o cantor.



Futuro da banda

O tecladista Magne Furuholmen , autor do comunicado, afirmou no texto que apesar da dor, há também muita gratidão pela trajetória da banda .

"Por todas as memórias incríveis, por como nossos esforços criativos combinados como banda foram tão generosamente acolhidos pelo mundo e por como somos sortudos por as pessoas continuarem a encontrar significado, esperança e alegria em nosso legado musical compartilhado", escreveu ele.

Furuholmen também esclareceu que as atividades futuras da banda serão adaptadas para se adequarem à condição de Morten, e que juntos, trabalharão para encontrar maneiras de dar ao público o melhor do grupo.

Quem é Morten Harket

Morten Harket, conhecido por seus vocais em falsete, alcançou a fama na década de 1980 com a música Take On Me, com a banda norueguesa de synth pop A-ha, que chegou ao topo das paradas internacionais.