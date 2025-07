Morre Mary Terezinha, parceira musical de Teixeirinha

A cantora Mary Terezinha morreu, aos 79 anos, nesta segunda-feira (30), em Porto Alegre. Segundo o filho da artista, Alexandre Lima Teixeira, ela faleceu à tarde, no lar onde residia, de causas naturais, após complicações em razão de uma queda, na qual fraturou o fêmur.

Muito conhecida por sua parceria com o cantor gaúcho Teixeirinha, a acordeonista protagonizou 12 filmes, se apresentou em incontáveis shows nos palcos ou em estúdios de rádio e TV e se tornou uma das figuras mais conhecidas do Rio Grande do Sul.