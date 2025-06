Morre Douglas Mendes, violinista gaúcho, aos 36 anos

Artista já gravou com o cantor Gusttavo Lima e com a banda Corpo e Alma. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O violinista gaúcho Douglas Mendes morreu no sábado (7). A causa da morte não foi especificada, mas o artista havia sido diagnosticado com câncer no ano passado.

Em uma publicação na rede social, a equipe do violinista postou na manhã de sábado que ele teria dado entrada no hospital para fazer uma transfusão de sangue, em decorrência de uma anemia.

Douglas Mendes era natural de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo. Após a morte do artista, a prefeitura do município declarou luto oficial de três dias na cidade.

"Douglas foi mais do que um artista: foi um símbolo de talento, inspiração e amor pela música, deixando sua marca em eventos, projetos e momentos importantes da nossa comunidade. Sua ausência será profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e ouvir seu violino ecoar com emoção e maestria", diz a publicação.

Mendes era um músico reconhecido no cenário musical gaúcho, tendo gravado já com o cantor Gusttavo Lima e com a banda Corpo e Alma.

Nas redes sociais, a banda fez uma homenagem ao artista. "Hoje, nos despedimos com o coração apertado, mas somos gratos por ter feito parte da nossa história!"