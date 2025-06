MC Poze do Rodo lança música um dia após ser solto

MC Poze do Rodo é investigado por apologia ao crime e envolvimento com o tráfico. Oxidany / Rock in Rio/Divulgação

Um dia após ser solto, MC Poze do Rodo lançou uma música nova na noite de quarta-feira (4). Intitulada Desabafo 2, a faixa é acompanhada de imagens do artista sendo preso e do momento de sua saída do presídio de Bangu 3, no Rio de Janeiro.

"Na sexta-feira polícia veio na minha porta me interrogar / Querendo saber quantos quilo de ouro que eu tenho, mano vai lá / Nada na vida é de graça, eu conquistei foi na raça", diz um trecho da música.

Investigação

O cantor havia sido preso em 29 de maio, em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.

O desembargador Peterson Barroso, da Primeira Vara Criminal de Jacarepaguá, revogou a prisão temporária do funkeiro na segunda-feira (2) e determinou o cumprimento de medidas cautelares. Na decisão, o magistrado alegou que o "material arrecadado na busca e apreensão parece ser suficiente para o prosseguimento das investigações, sem a necessidade da manutenção da prisão".

De acordo com as investigações, MC Poze realiza shows exclusivamente em áreas dominadas pelo Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados com fuzis, a fim de garantir a "segurança" do artista e do evento.

Conforme a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, o repertório do artista tem "clara apologia ao tráfico de drogas e ao uso ilegal de armas de fogo e incita confrontos armados entre facções rivais, o que frequentemente resulta em vítimas inocentes".