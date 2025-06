Leozinho Barros, músico de banda de pagode do RS, morre aos 30 anos

Leozinho Barros era percussionista do grupo Zero Cinquenta e Um.

Nas redes sociais, o grupo Zero Cinquenta e Um , em que ele tocava percussão, anunciou a morte do músico:

"Quem o conheceu sabe seu carinho e sua trajetória no samba, meu irmão. Que notícia ruim e triste, irmão. Descansa em paz, meus sentimentos a toda família, só Deus sabe o quanto tu sonhou por tudo que estava vivendo com o grupo Zero Cinquenta e Um" publicou o DJ Keke.