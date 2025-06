Kendrick Lamar retorna ao Brasil com show único em setembro

Artista vai estar passando por alguns países da América Latina. YUKI IWAMURA / AFP

O rapper norte-americano Kendrick Lamar virá ao Brasil com a turnê "Grand National Tour” neste ano. O show do artista – considerado um expoente do estilo musical atualmente – vai acontecer no Allianz Parque, em São Paulo, em 30 de setembro.

Kendrick vai estar passando por alguns países da América Latina. Além do Brasil, o americano passará ainda pelo México, Colômbia, Argentina e Chile. Nesses shows, a abertura será comandada por CA7RIEL & Paco Amoroso.

A pré-venda dos ingressos, conforme a Live Nation, vai acontecer na próxima segunda-feira (30). Porém, apenas para clientes Santander Select e Private Banking. Na terça-feira (1°), todos os clientes do banco poderão adquirir sua presença. A venda geral começa na quarta-feira (2). Em todos os dias, a venda começa às 11h pelo site da Ticketmaster e a partir das 12h nas bilheterias oficiais.

Os preços dos bilhetes vão de R$ 280 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 990 (inteira na pista premium).

Quem é Kendrick Lamar

K-Dot, como também é conhecido, nasceu em Compton, cidade ao sul de Los Angeles conhecida pela violência e por revelar nomes importantes do rap e do esporte. Kendrick tem 38 anos e é casado com Whitney Alford, com quem tem dois filhos.