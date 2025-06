Grammy terá duas novas categorias a partir de 2026; saiba quais são

Alterações serão válidas a partir de 2026. Recording Academy / Divulgação

A organização do Grammy anunciou duas novas categorias a partir da 68ª edição do prêmio, que será realizada em 1º de fevereiro de 2026. As novidades foram anunciadas nesta quinta-feira (12).

Entre as novidades está a categoria de melhor capa de álbum, ausência sentida há certo tempo pelos membros da indústria. Em nota, Harvey Mason Jr, CEO da Recording Academy (organizadora do Grammy) explicou as mudanças:

"No mundo digital de hoje, as capas de álbuns são mais impactantes do que nunca. Seu significado cultural é inegável", justifica sobre a categoria.

Outra novidade que passa a integrar o prêmio é a categoria de melhor álbum country tradicional, cuja criação se deve à evolução significativa do gênero na última década, "com o country tradicional experimentando um enorme ressurgimento, crescendo em popularidade e volume", explicou Mason Jr.

Com a decisão, a categoria de melhor álbum country foi renomeada para melhor álbum country contemporâneo.

A lista de indicados ao Grammy 2026 deve ser divulgada no dia 7 de novembro.

Última edição

No Grammy 2025, Beyoncé se tornou a primeira mulher negra a vencer a categoria de melhor álbum country por Cowboy Carter. A cantora também ganhou o principal prêmio da noite, o de álbum do ano.