Fãs enfrentam frio para cantar com Jorge & Mateus em show no Beira-Rio

Movimento de chegada ao Estádio Beira-Rio, palco do show da dupla Jorge & Mateus.

"E os anjos cantam nosso amor...”, cantarolava um grupo de fãs na chegada ao Estádio Beira-Rio, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, no início da noite deste sábado (7). A música, uma das mais conhecidas da dupla Jorge & Mateus, serviu de trilha para o reencontro de milhares de fãs com os goianos, que celebram duas décadas de carreira com a turnê “A nossa história é arrepio”.